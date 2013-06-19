برگزاری جنگ شادی همزمان با نمایشگاه گل و گیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری برنامه جنگ شادی از ساعت 19 تا 21 خواهد بود.

برگزاری مسابقه، موسیقی، نمایش و برنامه های شاد از 2 تا 5 تیرماه در کنار چهارمین نمایشگاه گل و گیاه برگزار می شود.

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه، فضای سبز، ابزار و ادوات باغبانی و خدمات وابسته زنجان از دوم تا پنجم تیرماه سالجاری همه روزه از ساعت 16 تا 23 در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی كاسپین زنجان برگزار خواهد شد.

در نمایشگاه گل و گیاه زنجان بیش از 45 شركت تولیدی و توزیعی در زمینه‌های مربوط به گل و گیاه، ابزار و ادوات و صنایع وابسته حضور خواهند داشت.

در نمایشگاه گل و گیاه،فضای سبز، ابزار و ادوات باغبانی و خدمات وابسته زنجان كلاس‌های آموزشی متنوع اعم از باغچه آرایی، پرورش كاكتوس، مشاوره گیاه‌پزشكی، گلخانه‌های خانگی برای رده‌های سنی برگزار شده و شهروندان با جدیدترین دست‌آوردهای عرصه گل و گیاه آشنا خواهند شد.

۱۰۰ درصد ولادت ها در زنجان در مهلت قانوني ۱۵ روزه به ثبت رسيده است



مديركل ثبت احوال استان زنجان گفت: ۱۰۰ درصد ولادت هاي دو ماهه نخست سال جاري اين استان در مهلت قانوني ۱۵ روزه به ثبت رسيده است.



سيد موسي متوسلين افزود: در اين مدت سه هزارو ۱۰۳ واقعه ولادت در اين استان به ثبت رسيده كه از اين تعداد يكهزار و ۵۹۸ مورد پسر و يكهزارو ۵۰۵ مورد متولدين نيز دختر هستند.

وي ادامه داد: از اين تعداد ولادت ها دو هزار و ۲۱۶مورد در نقاط شهري رخ داده كه يكهزار و ۱۴۴ مورد پسر و يكهزار و ۷۲ مورد دختر بوده است.



متوسلين بااشاره به ولادت هاي رخ داده در نقاط روستايي استان ادامه داد: از ۸۸۷ مورد ولادتهاي رخ داده در نقاط روستايي اين استان در دو ماهه نخست امسال، ۴۵۴ مورد پسر و ۴۳۳ مورد دختر هستند.



مديركل ثبت احوال استان زنجان گفت: در دو ماهه اخير به ازاي تولد ۱۰۰ دختر، تولد ۱۰۶ پسر و به ثبت رسيده است.