پنج هزار برنامه به مناسبت نیمه شعبان در فارس اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام برنامه های ایام شعبانیه گفت: خوشبختانه امسال نیز مثل سالهای گذشته شور و هیجان میان مردم در راستای اجرایی کردن جشن های نیمه شعبان را در استان شاهد هستیم که در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی نیز همکاری های لازم را خواهد داشت.

وی ادامه داد: اقشار مختلف مردم، هیئات مذهبی، تشکل های دینی و مساجد هر کدام به گونه ای مشغول برنامه ریزی برای برگزاری جشن های نیمه شعبان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه اکیپ های بازرسی و نظارت بر جشن های مردمی راه اندازی شده، افزود: 30 اکیپ در استان فارس وظیفه نظارت و بازرسی بر جشن های مردمی نیمه شعبان را برعهده دارند.

وی افزود: حضور این اکیپ ها تنها به عنوان نظارت بر نوع برگزاری جشنها است.

محمودی نژاد با اشاره به برگزاری جشنی بزرگ در حرم مطهر سید علاء الدین حسین گفت: در راستای برگزاری جشن های نیمه شعبان، جشنی نیز با سخنرانی حجت الاسلام خاتمی در حرم مطهر سید علاء الدین حسین برگزار می شود و همچنین جشنی به مناسبت نیمه شعبان نیز در حرم مطهر شاه چراغ برگزار خواهد شد.