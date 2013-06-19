ورزش اصفهان نباید ابزار سیاسی افراد شود/ لزوم اصلاحات در ورزش اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان ورزش بانوان شهرستان های استان اصفهان با نواب رئیس هیات های ورزشی صبح چهارشنبه در سالن اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شد.

محمد جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این نشست گفت: سال گذشته سال سختی هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ کاری بود و من امیدوار هستم بتوانیم با پیگیری های لازم حق شما را بگیریم. امسال متفاوت از سال های قبل است و تغییرات دولت در سطح کلان، پایه ای برای تغییر دیدگاه ها و فعالیت ها در ورزش شده است.

وی اظهار داشت: همه قشرها به نوعی از ما توقع دارند تا در زمینه های مختلف به آن ها کمک کرده و مشکلات آن ها را بر طرف کنیم و ما می توانیم با تجربه بالای خود و مدریت عالی این نیازها را بر طرف کنیم زیرا ما خادم این مردم هستیم.

جواهری در مورد ورزش بانوان بیان داشت: در چند سال گذشته همه دغدغه مدیران استان حضور بانوان فعال در عرصه ورزش بود، اما در حال حاضر عمده دغدغه ما قهرمانی این بانوان و حضور در تیم ملی و کسب سهمیه المپیک است. شما بانوان در ابتدا باید خود را باور داشته باشین تا آقایان و مسئولین نیز این امر را قبول کنند.

وی ادامه داد: من در همه جلسات در مورد ورزش بانوان فرهنگ سازی کرده و این را می گویم که پیشرفت بانوان در ورزش تا زمانی که شما عزیزان به طور جد وارد میدان نشوید شدنی نخواهد بود و بنده نیز این قول را خواهم داد که محکم و استوار از شما عزیزان پشتیبانی خواهم کرد تا کمبود در ورزش بانوان را جبران کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با اشاره به کمبود زیرساخت های موجود در ورزش بانوان گفت: موضوع دیگر در بحث ورزش بانوان کمبود زیر ساخت های ورزشی می باشد، همه فضاها مخصوص آقایان است، اما با تکمیل پروژه های مختلف در دست احداث توسط اداره کل و با پشتیبانی خیرین ورزشیار بسیاری از این کمبودها جبران خواهد شد.

وی اظهار داشت: من وارث تصمیمات غلطی هستم که در سال های گذشته برنامه ریزی شده است و به جای اصلاح این تصمیمات غلط خطا پشت خطا به آن اضافه می شود و من باید به دلیل یک سری از اصلاحات در سال های آینده جواب گوی یک سری از مسائل باشم، اما خوشحال هستم برای مدیر بعدی که سوار بر یک است زین شده خواهد شد، زیرا بسیاری از مشکلات در این دوره بر طرف شده است.

جواهری در ادامه بیان داشت: من شرمنده افرادی هستم که به صورت قراردادی و یا افتخاری با ورزش استان همکاری می کنند، این حق شما نیست، این خطای اداره کل است من به دنبال همه راه حل ها خواهم رفت تا بتوانم راه حلی برای این مشکل پیدا کنم.

وی گفت: من دوست ندارم ورزش ابزار سیاسی آقایان شود و از دید من جو ورزشگاه کمتر از جو مسجد نیست، ورزشگاه قداست دارد و دید همه ما به ورزش باید یک دید مقدس و واقع بینانه ای باشد و از بعد از این جلسه نیز دیدگاه ها باید نگاهی برنامه ای و توسعه ای باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان اظهار داشت: ورزش استان اصفهان بدون فراهم بودن شرایط مالی مناسب و فقط با جدیت و غیرت ورزشکارانش یکی از سکوهای برتر کشور را در اختیار دارد که باید بتوانیم آن را گسترش داده تا سه سکو در اختیار اصفهان قرار بگیرد. دوست دارم روزی برسد که ۲۰ سهمیه المپیکی و مدال آور از بانوان و مردان اصفهانی داشته باشیم.

در ادامه این نشست غلامعلی ابراهیمی در ادامه صحبت های جواهری گفت: دوست دارم در این جلسه به صورت خلاصه به چند نکته اشاره کنم و اولین نکته این است که در همه شرایط باید به دنبال استعدادیابی در زمینه های مختلف ورزشی باشیم و در همه این زمینه ها باید پشتوانه قهرمانی و استعدادی جوانان استان را حفظ کنیم.

معاون توسعه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ادامه داد: اکنون که در ابتدای فصل تعطیلات تابستانه هستیم می توان استعداد یابی کرده و در ادامه سال این استعدادها را معرفی کنیم و با کشف و پرورش این استعداد ها آن ها به ورزش استان معرفی کنیم.

وی در پیرامون استعداد های کشف شده اظهار داشت: موضوع مهم تر و مقدم بر از استعداد یابی، حفظ نخبگان و قهرمانان پیشین می باشد. توقع و انتظار ورزشکاران با پیشرفت در ورزش تغییر می کند و این حق طبیعی این ورزشکاران است که ما سعی می کنیم با توجه به امکانات کم این توقعات را تا حد ممکن بر طرف سازیم.

ابراهیمی در پایان گفت: تجربه ثابت کرده است که مردم اصفهان از هیچ وسیع می سازند. ما باید از حداقل ها استفاده کرده و با همین حداقل ها استعدادها را بسازیم.