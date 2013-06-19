استقرار 2 فروند بالگرد امدادی همزمان با ایام نیمه شعبان در قم

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات جمعیت هلال احمر استان قم ویژه ایام نیمه شعبان و خدمت رسانی بهتر به زائران گفت: در این ایام 38 پست امداد و نجات ثابت و سیار این جمعیت به منظور ارائه خدمات امدادی به مجاوران و زائران حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران دائر است.

استقرار چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در ایام نیمه شعبان

وی با بیان این که ویژه این ایام 41 دستگاه امدادی و خودروهای نجات در مبادی ورودی و مسجد مقدس جمکران مستقر خواهند شد، یادآور شد: همچنین چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در محل عوارضی قم به تهران و مسجد جمکران استقرار خواهند یافت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در ادامه بیان داشت: 6 دستگاه موتورلانس نیز در اطراف حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران حضور دارند، به علاوه در این ایام 2 فروند بالگرد امدادی نیز در محل عوارضی قم به تهران و مسجد جمکران مستقر خواهند بود.

استقرار سه دستگاه کانکس امداد جاده ای ویژه ایام نیمه شعبان

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سه دستگاه کانکس امداد جاده ای این جمعیت نیز در جاده قم به کاشان، قم به اصفهان و قم به تهران دائر خواهند بود.

ظهیری یادآور شد: در مجموع در این ایام روزانه 170 نفر نیرو متشکل از پزشک، پرستار و امدادگر وظیفه ارائه خدمات امداد و نجات را بر عهده خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان قم برقراری هشت پست اطلاع رسانی و راهنمایی در مبادی ورودی شهر قم و اطراف مسجد مقدس جمکران است که روزانه 25 نفر از اعضای جوانان این جمعیت نسبت به راهنمایی مسافران و زائران مبادرت خواهند داشت و به آنها نقشه، بروشور و محصولات فرهنگی ارائه خواهند کرد.

