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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

ظهیری به مهر خبر داد:

استقرار 2 فروند بالگرد امدادی همزمان با ایام نیمه شعبان در قم

استقرار 2 فروند بالگرد امدادی همزمان با ایام نیمه شعبان در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قم از استقرار 2 فروند بالگرد امدادی همزمان با ایام نیمه شعبان در قم خبر داد.

علیرضا ظهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات جمعیت هلال احمر استان قم ویژه ایام نیمه شعبان و خدمت رسانی بهتر به زائران گفت: در این ایام 38 پست امداد و نجات ثابت و سیار این جمعیت به منظور ارائه خدمات امدادی به مجاوران و زائران حرم حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران دائر است.

استقرار چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در ایام نیمه شعبان

وی با بیان این که ویژه این ایام 41 دستگاه امدادی و خودروهای نجات در مبادی ورودی و مسجد مقدس جمکران مستقر خواهند شد، یادآور شد: همچنین چهار دستگاه اتوبوس آمبولانس در محل عوارضی قم به تهران و مسجد جمکران استقرار خواهند یافت.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم در ادامه بیان داشت: 6 دستگاه موتورلانس نیز در اطراف حرم حضرت معصومه (س) و مسجد جمکران حضور دارند، به علاوه در این ایام 2 فروند بالگرد امدادی نیز در محل عوارضی قم به تهران و مسجد جمکران مستقر خواهند بود.

استقرار سه دستگاه کانکس امداد جاده ای ویژه ایام نیمه شعبان

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سه دستگاه کانکس امداد جاده ای این جمعیت نیز در جاده قم به کاشان، قم به اصفهان و قم به تهران دائر خواهند بود.

ظهیری یادآور شد: در مجموع در این ایام روزانه 170 نفر نیرو متشکل از پزشک، پرستار و امدادگر وظیفه ارائه خدمات امداد و نجات را بر عهده خواهند داشت.

وی در ادامه گفت: از دیگر اقدامات جمعیت هلال احمر استان قم برقراری هشت پست اطلاع رسانی و راهنمایی در مبادی ورودی شهر قم و اطراف مسجد مقدس جمکران است که روزانه 25 نفر از اعضای جوانان این جمعیت نسبت به راهنمایی مسافران و زائران مبادرت خواهند داشت و به آنها نقشه، بروشور و محصولات فرهنگی ارائه خواهند کرد.
 

کد مطلب 2080259

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