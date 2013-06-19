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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۵

پخش سه هزار دقیقه برنامه انتخاباتی از صداوسیمای مرکز قزوین

پخش سه هزار دقیقه برنامه انتخاباتی از صداوسیمای مرکز قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: شبکه های استانی سیما و صدای مرکز قزوین سه هزار دقیقه برنامه انتخاباتی در روز 24 خرداد پخش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن صادقی جهانی در این باره اظهارداشت: سیمای مرکز قزوین با پخش هزار و 200 دقیقه برنامه ی تلویزیونی، ارتباط زنده با شبکه های سراسری و گزارش مردمی حضور مردم استان قزوین را در پای صندوق های رأی به تصویر کشید.

وی افزود: شبکه استانی صدای مرکز قزوین هم با همین میزان برنامه و اطلاعات و اخبار این مرکز نیز با 600 دقیقه برنامه ی خبری، گزارش تولیدی، خبری و ارتباط زنده با بخش های خبری سراسر کشور و شبکه ی بین المللی خبر عزم مردم استان قزوین را برای تعیین سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند.

صادقی جهانی تصریح کرد: همچنین معاونت اطلاعات و برنامه ریزی صداوسیمای مرکز قزوین در طول برگزاری انتخابات با ارسال بسته های صوتی و تصویری به شبکه مجازی نگاه خلق حماسه ی سیاسی توسط مردم استان قزوین را در فضای مجازی مخابره کرد.

وی یادآورشد: پیش از برگزاری انتخابات هم معاونت سیمای مرکز قزوین با ویژه برنامه ی "همدلی" و معاونت صدای این مرکز با ویژه برنامه "برگه های سرنوشت" به بررسی کارشناسی انتخابات و نظرات مردم برای حضور در انتخابات پرداختند.

کد مطلب 2080262

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