پخش سه هزار دقیقه برنامه انتخاباتی از صداوسیمای مرکز قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن صادقی جهانی در این باره اظهارداشت: سیمای مرکز قزوین با پخش هزار و 200 دقیقه برنامه ی تلویزیونی، ارتباط زنده با شبکه های سراسری و گزارش مردمی حضور مردم استان قزوین را در پای صندوق های رأی به تصویر کشید.



وی افزود: شبکه استانی صدای مرکز قزوین هم با همین میزان برنامه و اطلاعات و اخبار این مرکز نیز با 600 دقیقه برنامه ی خبری، گزارش تولیدی، خبری و ارتباط زنده با بخش های خبری سراسر کشور و شبکه ی بین المللی خبر عزم مردم استان قزوین را برای تعیین سرنوشت کشور به نمایش گذاشتند.



صادقی جهانی تصریح کرد: همچنین معاونت اطلاعات و برنامه ریزی صداوسیمای مرکز قزوین در طول برگزاری انتخابات با ارسال بسته های صوتی و تصویری به شبکه مجازی نگاه خلق حماسه ی سیاسی توسط مردم استان قزوین را در فضای مجازی مخابره کرد.



وی یادآورشد: پیش از برگزاری انتخابات هم معاونت سیمای مرکز قزوین با ویژه برنامه ی "همدلی" و معاونت صدای این مرکز با ویژه برنامه "برگه های سرنوشت" به بررسی کارشناسی انتخابات و نظرات مردم برای حضور در انتخابات پرداختند.