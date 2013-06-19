کتابخانه مشارکتی غدیر بندرعباس کتابخانه برتر فرهنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زینلی تختی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: کتابخانه عمومی مشارکتی غدیر بندرعباس از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی کشور در خردادماه انتخاب شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی هرمزگان با اعلام این خبر گفت: کتابخانه عمومی مشارکتی غدیر در اسفندماه سال گذشته با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور افتتاح شد و مورد استفاده عموم علاقه مندان قرار گرفت.

زینلی تختی افزود: این کتابخانه که با مشارکت و همکاری آموزش و پرورش استان به بهره برداری رسیده است در مدت سه ماه فعالیت، توانسته بسیاری از علاقه مندان به مطالعه و فعالیتهای فرهنگی را جذب کند.

وی در ادامه بیان داشت: اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور هر ماه سه کتابخانه را به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی انتخاب می کند که این سه کتابخانه شامل یک کتابخانه روستایی، مشارکتی و نهادی است.

زینلی تختی با اشاره به شاخص های انتخاب کتابخانه برتر فرهنگی گفت: برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی، جلب مشارکت و ارتباط مستمر با مراکز فرهنگی در برگزاری برنامه‌های جنبی، شرکت فعال اعضا در مسابقات کتاب‌خوانی از ملاک های انتخاب این کتابخانه بوده است.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی استان در پایان اظهار کرد: از مهمترین اهداف کتابخانه های عمومی، مشارکت همه اقشار جامعه در فعالیت های فرهنگی است و بر همین اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت پویایی فعالیت های فرهنگی و جذب مشارکت عموم است.

فعاليت هاي فرهنگي رسالت اصلي كتابخانه هاست و كاركنان اين كتابخانه با درك اين رسالت مهم، برنامه ريزي هاي خوبي در اين زمينه داشته و اقدامات تاثيرگذاري انجام داده اند.

کتابخانه عمومی فردوسی بندرعباس نیز در بهمن ماه سال گذشته به عنوان کتابخانه برتر فرهنگی از سوی اداره کل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور معرفی شد.