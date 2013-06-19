1500 راس دم در فهرج علیه بیماری پاستورلوز مایه کوبی می شوند

مهدی بمانی دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری پاستورلوزیس یا تب حمل و نقل یک بیماری عفونی واگیردار و یکی از بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد که در جمعیت گاو اغلب به صورت سپتی سمی و در جمعیت گوسفند و بز بصورت پنومونی دیده می شود.

وی گفت: عامل این بیماری باکتری پاستورلا مولتوسیدا است که فلور طبیعی ناحیه دهانی – حلقی پستانداران بوده و گاو، گاومیش، نشخوارکنندگان وحشی و گوسفند و بز را مبتلا می سازد.

بمان دشتی تصریح کرد: تغییرات آب و هوایی، استرس، حمل و نقل، حمام ضد کنه و پشم چینی از عوامل مستعدکننده بروز بیماری بوده و انتقال بیماری معمولا از راه تنفسی و دهان صورت می گیرد.

وی گفت: این بیماری به دو شکل حاد و ریوی بروز می کند که در دام با علائمی چون تب بالا، سرفه، ریزش شدید بزاق، اسهال و گاهی اسهال خونی، تورم دردناک ناحیه کتف و گردن و زیر جلد نواحی گلو، سینه و شکم، پریکاردیت و ذات الجنب همراه است.

این مسئول ادامه داد: این بیماری در انسان سبب بروز عوارض پوستی و تناسلی می شود.

بمان دشتی گفت: به حداقل رساندن استرس ها، واکسیناسیون به موقع خصوصا در اوایل بهار و پائیز علیه بیماری، دفن بهداشتی لاشه تلف شده و جلوگیری از حمل و نقل غیرمجاز دام از راههای پیشگیری از بیماری پاستورلوز است.