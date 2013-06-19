همه 140 ميليارد تومان تسهيلات بانك كشاورزي استان يزد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيد جمال سجادي پور، پيش از ظهر چهارشنبه در نشستي خبري به مناسبت هفته جهاد كشاورزي اظهار داشت: در كارگروه توسعه كشاورزي استان يزد، 140 ميليارد تومان تسهيلات بانك كشاورزي براي طرحهاي كشاورزي و دامداري استان يزد در نظر گرفته شد كه 100 درصد اين اعتبار جذب شذ و چهار هزار و 774 پروژه از آن بهره مند شدند.

وي افزود: 674 مورد از اين پروژه ها مربوط به حوزه دام طيور بوده است كه با تخصيص تسهيلات به طرح هاي مرتبط، از اين پس شاهد افزايش هفت درصدي توليد شير استان يزد، افزايش 9 درصدي توليد گوشت قرمز، افزايش 31 درصدي توليد گوشت مرغ و افزايش دو هزار تني توليد تخم مرغ در استان يزد خواهيم بود.

توليد عسل در يزد 23 درصد افزايش مي يابد

سجادي پور عنوان كرد: در زمينه توليد عسل نيز 26 طرح موفق به دريافت تسهيلات شدند كه با به كارگيري اين بودجه در توسعه توليد و پرورش زنبور عسل، شاهد افزايش 23 درصدي محصول عسل در اين استان خواهيم بود.

رئيس جهاد كشاورزي استان يزد همچنين از اختصاص اين تسهيلات به 275 طرح گلخانه اي خبر داد و افزود: با تخصيص اين تسهيلات، 44 هزار تن معادل 15 درصد به ظرفيت توليد محصولات گلخانه اي استان يزد اضافه مي‌شود.

سجادي پور يادآور شد: دو هزار و 900 پروژه باغي نيز تسهيلات دريافت كرده اند كه اين ميزان تسهيلات، افزايش 19.5 درصدي محصولات باغي در استان يزد را به دنبال خواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه توليد قارچ خوراكي در استان يزد چندان مورد توجه قرار نگرفته بود، افزود: با استفاده از تسهيلات بانك كشاورزي طي سال گذشته، پنج طرح توليد قارچ خوراكي در استان يزد راه اندازي شد كه اين واحدها 800 تن به توليد قارچ استان يزد معادل 97 درصد افزودند.

39 درصد به ظرفيت بسته بندي استان يزد اضافه مي شود

سجادي پور با بيان اينكه اين تسهيلات به طرح هاي بسته بندي نيز اختصاص يافته است، عنوان كرد: با استفاده از اين تسهيلات، 39 درصد به ظرفيت بسته بندي استان يزد اضافه مي شود.

رئيس جهاد كشاورزي استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه استان يزد در زمينه سردخانه ها عموما با مشكلاتي مواجه بوده است، عنوان كرد: از زماني كه لايحه انتزاع مصوب شد و وظايف صنايع تكميلي با يك مرحله تبديل به حوزه جهاد كشاورزي محول شد، در راستاي افزايش ظرفيت سردخانه هاي استان اقداماتي صورت گرفت.

وي عنوان كرد: با اختصاص تسهيلات، 24هزار تن به ظرفيت سردخانه هاي استان يزد اضافه مي شود كه در اين صورت 350 درصد رشد در زمينه افزايش سردخانه هاي استان خواهيم داشت.

سجادي پور همچنين به تشريح تسهيلات اختصاص يافته به بحث روغن كشي، آب و خاك و ساير حوزه هاي فعاليتي جهاد كشاورزي استان يزد پرداخت.

چالش آب مانع پيشرفت و توسعه كشاورزي در استان يزد نشد

وي تصريح كرد: جذب اين تسهيلات در حالي به صورت 100 درصدي صورت گرفته كه يزد به لحاظ منابع آبي دچار مشكلات عديده اي است ضمن اينكه بسياري از استانهاي برخوردار توانسته حداكثر 35 درصد اين تسهيلات را جذب كنند.

سجادي پور با بيان اينكه مهمترين چالش استان يزد كمبود آب است، افزود: با اين وجود 137 هزار هكتار از اراضي استان يزد زير كشت محصولات باغي و زراعي است كه 42 درصد از اين ميزان به زراعت، 58 درصد به اراضي باغي اختصاص دارد كه اين ميزان يك درصد از اراضي كشاورزي كشور است.

وي يادآور شد: استان يزد در بسياري از زمينه هاي كشاورزي داراي رتبه در كشور است به نحوي كه در زمينه توليد زعفران رتبه دوم، بلدرچين رتبه اول، بادام و انار رتبه پنجم، گل‌هاي زينتي رتبه ششم، پسته رتبه سوم و محصولات گلخانه اي داراي رتبه سوم است.

سجادي پور همچنين از افتتاح 116 پروژه در هفته جهاد كشاورزي در استان يزد خبر داد و افزود: اين طرح ها با اعتبار 290 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.

وي يادآور شد: اين طرح ها شامل 21 پروژه استخرهاي تنظيمي، 19 پروژه انتقال انتقال آب، 10 پروژه گاو شيري، سه پروژه مرغ تخمگذار و هشت پروژه مرغ گوشتي است.

سجادي پور عنوان كرد: افتتاح اين طرح ها براي 210 نفر اشتغالزايي به دنبال خواهد داشت.