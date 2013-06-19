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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۷

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کار منصوب شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کار منصوب شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی بیت الله برقراری را به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور حکمی بیت الله برقراری را به سمت مدیرکل دفتر برنامه ریزی اقتصادی این وزارتخانه منصوب کرد. متن حکم بدین شرح است: با عنایت به نقش موثر و کارساز دفتر برنامه ریزی اقتصادی در حوزه اقتصاد و رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله، برنامه پنجم توسعه و سیاست های اصل 44، انتظار می رود با جدیت، تلاش و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود بتوانید در چارچوب شرح وظایف و منشور کاری، برنامه های اجرایی را با اولویت موارد ذیل به انجام رسانید.

برنامه ریزی به منظور صیانت از سرمایه های مالی صندوق های بیمه ای، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اثر گذار بر ایجاد ثبات و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ها، برنامه ریزی در جهت ارتقاء رقابت پذیری صندوق ها در حوزه اقتصادی، تعامل موثر با سازمان ها و صندوق های مرتبط با امور اقتصادی، مطالعه، بررسی و تحلیل مسایل اقتصادی صندوق ها و ارائه راهکارهای مناسب برای به کارگیری منابع مالی صندوق ها در جهت افزایش امنیت و سودآوری با همکاری سازمان های ذیربط .

کد مطلب 2080274

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