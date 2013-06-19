به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های دو و ميداني قهرمانی قم به مناسبت اعیاد فرخنده و مبارک شعبانیه و در آستانه فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت ولی عصر (عج) برگزار شد و در پایان رقابت شرکت کنندگان در هشت رشته سرانجام برترين‌هاي خود را شناخت.

هيئت دووميداني که یکی از هیئت های فعال ورزش قم در زمینه استعدادیابی و معرفی ورزشکاران مدال آور به شمار می رود در این رقابت ها جدال برای کسب عنوان قهرمانی بین شرکت کنندگان را در هشت رشته برنامه ریزی کرد و سرانجام هفت ورزشکار قمی و یک دوومیدانی کار کاشانی در جمع برترین ها قرار گرفتند.

بر اساس برنامه ریزی دوومیدانی استان قم، رقابت‌های دو و میدانی جام شعبانیه در قم را با حضور نمایندگانی از هیئت دوومیدانی شهرستان کاشان برگزار کرد و این رقابت ها به یکی از بالاترین سطوح خود در مقایسه با دوره‌های قبل تبدیل شد و سرانجام برترین‌ها معرفی شدند.

این در حالی است که هیئت دوومیدانی استان قم در طول سال به مناسبت‌های مختلف مسابقات قهرمانی قم در مواد و رشته‌های مختلف را برگزار می کند اما در آستانه رقابت های دوومیدانی قهرمانی دو رده سنی نونهالان و جوانان کشور که قرار است در تیر ماه به انجام برسد، به منظور محک میزان آمادگی چهره های آینده دار دوومیدانی قم از رقبای کاشانی نیز برای حضور در این رقابت ها دعوت بعمل آورد.

رئیس هیئت دوومیدانی استان قم در حاشیه این مسابقات اظهار داشت: رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جام شعبانیه نشان داد که دوومیدانی کاران آماده ای داریم که می توانند در مسابقات قهرمانی نونهالان و جوانان قهرمانی کشور باعث سربلندی قم شوند.

ابوالقاسم اکرمی ادامه داد: هدف از برگزاری این مسابقه علاوه بر گرامیداشت اعیاد فرخنده شعبانیه، محک میزان آمادگی نفرات اعزامی به رقابت های قهرمانی کشور نیز بود و خوشبختانه رقابت‌ها از جذابیت و کیفیت بالایی برخوردار بود و دوومیدانی کاران آمادگی خود را به خوبی به نمایش گذاشتند.

وی یاد آور شد: هدف ما در هیئت دو‌ و ‌میدانی استان قم این است که در بخش قهرمانی با توجه به دوومیدانی کاران مستعدی که داریم همچنان به موفقیت های خود در مسابقات کشوری ادامه بدهیم و بتوانیم دوومیدانی قم را بیش از این در کشور مطرح کنیم.

اسامي برترين‌های دو و میدانی جام شعبانیه در قم:

100 متر: علیرضا سعادتمند از قم

110 متر بامانع: مصطفی حسینی از قم

400 متر: رضا ملک پور از قم

800 متر: محمدرضا توانگری از کاشان

پرش طول: امیرحسین عظیمی از قم

پرش ارتفاع: مصطفي حسيني از قم

پرش با نيزه: علي رضا نوروزي از قم

پرتاب وزنه: حسن شکری از قم