رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: پیش بینی می کنیم که از روز پنجشنبه و طی سه روز پس از آن دمای هوای استان خنک و با کاهش محسوس مواجه شود.

به گفته وی بررسي نقشه هاي هواشناسي نشان مي دهند با نفوذ جریانات ناپايدار سطوح مياني جو و همراهي آن با ریزش هوای خنک از عرض های بالاتر، دمای هوای به مدت سه روز کاهش خواهد یافت.

سرپرست گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی اردبیل بر اين اساس از عصر امروز با فرا رفت هوای گرم و جایگزنی هوای سرد در جو استان، در برخی نقاط رگبار و رعدوبرق پراکنده احتمال می رود.

وی با بیان اینکه این روند از روز پنج شنبه و با افزایش ابرها تشدید خواهد شد، ادامه داد: از فردا به تدریج بر میزان ابرها افزوده شده و از بعد از ظهر ضمن افت دما، مــه برخی نقاط استان را فرا خواهد گرفت.

همتی تاکید کرد که پیش بینی می کنیم طی روزهای جمعه تا یکشنبه هفته آتی در شهرستان های نمین، بیله سوار، گرمی، پارس آباد و مشگین شهر و با شدت کمتر در سایر مناطق شاهد تراکم ابر و مه، افت دما بین 5 تا 10 درجه سلسیوس و گاهی بارش باران باشیم.