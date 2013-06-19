1090 واحد مرغداري گوشتي و صنعتي در همدان فعال است

علیرضا رنجبر ضرابی در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان همدان در زمینه فعالیت های دام و طيور رتبه نهم کشور را داراست.

وی با بیان اینکه ظرفيت مرغداري‌های استان همدان بر اساس ظرفيت اسمي آن ها هشت ميليون جوجه‌ريزي در سال است، گفت: در سال گذشته 22 ميليون قطعه جوجه‌ريزي انجام شد بدين معنا كه براي هر يك واحد مرغداري 3 دوره جوجه‌ريزي صورت گرفت.

وي در مورد ميزان توليد مرغ در استان همدان اظهار داشت: در سال 91 حدود 64 هزار تن توليد گوشت مرغ در این استان تولید شد كه سرانه توليد 46 كيلوگرم بود و این در حالي است که اين رقم سرانه در كشور 25 كيلوگرم محاسبه شده است.

وی اضافه کرد: به تازگی در اسدآباد كارخانه‌اي جديد به شيوه كشتارگاه مرغ مهاباد در حال ساخت است كه تحول خوبي ايجاد خواهد كرد.

رنجبرضرابي در خصوص اينكه گفته مي‌شود به جوجه مرغ‌هاي توليدي هورمون تزريق مي‌شود تا رشد تسريع شود، عنوان كرد: تركيب كنسانتره‌اي كه به مصرف مرغ مي‌رسد مواد شيميايي و نهاده‌ها هستند که اين خود، طعم مرغ را تغيير مي‌دهد چراکه در گذشته خوراك مرغ چنين نبود.

وی با بیان اینکه متأسفانه براي كنسانتره، استاندارد لازم تعريف نشده است، گفت: استان همدان براي تدوين استاندارد كنسانتره پيشقدم است.

رنجبر ضرابی با بیان اینکه كنسانتره رشد مرغ را تسريع مي‌كند ولي تزريق هورمون صحت ندارد، گفت: چون مردم از خريد مرغ كم‌وزن استقبال نمي‌كنند به همين دليل مرغداران تلاش مي‌كنند كه وزن مرغ را با خوراك كنسانتره و فروش ديرهنگام بالا ببرند.