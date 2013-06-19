ايجاد 60 پايگاه اوقات فراغت در استان سمنان/تكميل 46 خانه عالم

حجت الاسلام علي شكري در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد پايگاه هاي تابستاني ويژه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در استان سمنان نسبت به سال قبل هيچگونه افزايشي ندارد و در مجموع 60 پايگاه امسال براي اين منظور پيش بيني و درنظر گرفته شده است.

وي با بيان اينکه سال گذشته سه هزار جوان و نوجوان از برنامه هاي اوقات فراغت در سطح استان سمنان بهره مند شدند اظهار داشت: پيش بيني مي كنيم كه تعداد شركت كنندگان تابستان امسال در برنامه هاي اوقات فراغت، نسبت به سال قبل از افزايش خوبي برخوردار باشد.

300 نفر جوان عضو باشگاه فرهنگی جوان استان سمنان هستند

مدير کل تبليغات اسلامي سمنان همچنين با اشاره به عضويت 300 نفر در باشگاه فرهنگی جوان استان سمنان گفت: این باشگاه از ابتكارات سازمان تبليغات اسلامي است كه جوانان نخبه و ممتاز عضو اين باشگاه هستند.

شكري افزود: راه اندازي سايت باشگاه فرهنگی جوان از ديگر اقداماتي بوده كه جوانان نخبه و ممتاز ارتباطات خود را با اين باشگاه به صورت مستدام و مستمر ادامه مي دهند.

اختصاص بالغ بر 3 ميليارد ريال اعتبار فرهنگي به اداره كل تبليغات اسلامي استان سمنان

عضو كار گروه فرهنگ و هنر استان سمنان همچنين اعتبارات فرهنگي اداره كل تبليغات اسلامي اين استان در سال گذشته را سه ميليارد و 500 ميليون ريال عنوان کرد و افزود: در سالجاری اميدواريم اعتبارات اين اداره كل خصوصا بخش فرهنگي نسبت به سال قبل از افزايش خوبي برخوردار شود.

تكميل 46 خانه عالم در استان سمنان

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان به احداث خانه عالم ويژه روحانيون مستقر در سطح روستاها و مناطق محروم در استان سمنان اشاره کرد و افزود: كار ساخت 46 خانه عالم از سوي اداره كل تبليغات اسلامي اين استان تكميل و مورد بهره برداري قرار گرفت.

شکري اظهار داشت: در مجموع 60 خانه عالم در استان سمنان در دست ساخت بوده كه كار ساخت 46 واحد آن به اتمام رسيده و مابقي نيز در دست ساخت و تكميل است که اميدواريم با اختصاص اعتبارات لازم این طرح ها نیز با سرعت پیش برود و طی سالجاری به بهره برداری برسد.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان در پايان با اشاره به اینکه 79 روحانی در سطح روستاهای استان حضور دارند خاطر نشان کرد: 34 روحانی مستقر و 45 روحانی طرح هجرت به عنوان مبلغان علوم دینی در سطح روستاها و مناطق محروم استان به نمايندگي از سوي اداره كل تبليغات اسلامي به فعاليت هاي فرهنگي مشغول هستند.