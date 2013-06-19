رشد و توسعه چاپخانه های هرمزگان نیازمند حمایت های جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مرشدی به همراه مدیرعامل خانه مطبوعات طی بازدید از چاپخانه آریا چاپخانه های موجود استان و امکانات آنان را شایسته نام و آوازه هرمزگان ندانست و گفت: هم اکنون بخش بسیار زیادی از سفارش های چاپ در سطح استان به دلیل نبود امکانات و دستگاه های چاپ به خارج از استان ارسال می شود.

وی افزود: صنعت چاپ به عنوان یک صنعت مادر و زیربنایی محسوب می شود و نقش به سزایی در توسعه بخش های مختلف فرهنگی دارد و ساماندهی این حوزه از ضروریات است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ضمن تأکید بر استقبال از سرمایه گذاری در صنعت چاپ هرمزگان اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد از افرادی که تمایل به سرمایه گذاری جدی در حوزه چاپ استان هستند در حد توان و امکانات خود حمایت خواهد کرد.

حجت الاسلام مرشدی یادآور شد: برنامه های مدونی برای ساماندهی چاپخانه های استان و إرتقای سطح آنان در دستور کار قرار دارد و رای زنی های لازم با وزارت خانه و استانداری در جهت افزایش حمایت ها در حال انجام است.

وی از مدیرمسئول چاپخانه آریا به جهت ورود دستگاه های چاپ مدرن به استان از جمله دستگاه چاپ چهار رنگ تقدیر و تشکر کرد و گفت: با وجود این دستگاه ها، این قابلیت وجود دارد که اکثر سفارش ها در خود استان چاپ شود و استمرار این روند نیازمند آن است که همه صنوف مرتبط همکاری لازم را به عمل آورند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان در پایان بیان کرد: طی هفته آینده با حضور مسئولان ارشد استانی و اهالی مطبوعات و رسانه، چاپخانه آریا رسماً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.