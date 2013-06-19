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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۳۷

فرجی به مهر خبر داد:

ذخیره سازی هزار تن مرغ در قم ویژه ماه مبارک رمضان

ذخیره سازی هزار تن مرغ در قم ویژه ماه مبارک رمضان

قم - خبرگزاری مهر: مدیر پشتیبانی امور دام استان قم از ذخیره سازی هزار تن مرغ ویژه ماه مبارک رمضان در این استان خبر داد.

مسعود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ذخیره سازی مرغ و گوشت استان قم ویژه ماه مبارک رمضان عنوان کرد: ویژه این ایام هزار تن مرغ در استان قم ذخیره شده است.

وی ادامه داد: همچنین 300 تن گوشت نیز ویژه این ایام ذخیره شده که توزیع این دو کالا از 25 خردادماه آغاز شده است.

مدیر پشتیبانی امور دام استان قم درباره قیمت مرغ و گوشت عنوان کرد: مرغ با قیمت کیلویی چهار هزار و 800 تومان و گوشت با قیمت کیلویی 16 هزار تومان در اختیار توزیع کنندگان قرار می‌گیرد و شورای کنترل بازار استان قیمت نهایی مصرف کننده را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به اینکه میزان مرغ ذخیره شده دو برابر نیاز استان است بیان کرد: میزان مصرف طبق آمارهای سال های گذشته حداکثر 500 تن است که با توجه به ذخیره سازی صورت گرفته در بازار مشکل کمبود وجود نخواهد داشت.

فرجی ادامه داد: در حال حاضر روزانه سه تن مرغ و یک تن گوشت در بازار توزیع می‌شود که این میزان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان افزایش خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه استان قم یکی از تولید کنندگان انبوه مرغ در کشور است بخشی از نیاز استان‌های همجوار همچون تهران را نیز تامین می‌کند.
 

کد مطلب 2080294

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