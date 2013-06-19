ذخیره سازی هزار تن مرغ در قم ویژه ماه مبارک رمضان

مسعود فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ذخیره سازی مرغ و گوشت استان قم ویژه ماه مبارک رمضان عنوان کرد: ویژه این ایام هزار تن مرغ در استان قم ذخیره شده است.

وی ادامه داد: همچنین 300 تن گوشت نیز ویژه این ایام ذخیره شده که توزیع این دو کالا از 25 خردادماه آغاز شده است.

مدیر پشتیبانی امور دام استان قم درباره قیمت مرغ و گوشت عنوان کرد: مرغ با قیمت کیلویی چهار هزار و 800 تومان و گوشت با قیمت کیلویی 16 هزار تومان در اختیار توزیع کنندگان قرار می‌گیرد و شورای کنترل بازار استان قیمت نهایی مصرف کننده را مشخص می‌کند.

وی با اشاره به اینکه میزان مرغ ذخیره شده دو برابر نیاز استان است بیان کرد: میزان مصرف طبق آمارهای سال های گذشته حداکثر 500 تن است که با توجه به ذخیره سازی صورت گرفته در بازار مشکل کمبود وجود نخواهد داشت.

فرجی ادامه داد: در حال حاضر روزانه سه تن مرغ و یک تن گوشت در بازار توزیع می‌شود که این میزان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان افزایش خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه استان قم یکی از تولید کنندگان انبوه مرغ در کشور است بخشی از نیاز استان‌های همجوار همچون تهران را نیز تامین می‌کند.

