دومين بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبزرنگار مهر، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم بهره برداری از این بازارچه، اظهارداشت: هم اکنون این استان از دو بازارچه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی برخوردار است.

عبدالله رضازاده با اشاره به اینکه 33 غرفه عرضه محصولات کشاورزی در استان فعال است، بیان کرد: با بهره برداری از دومین مرکز عرضه مستقیم جهاد کشاورزی 16 غرفه دیگر به این تعداد غرفه افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه این مراکز بیشترین درآمد را برای تولید کننده دارد، افزود: پیگیری می شود در سایر شهرستانهای استان نیز این بازارچه ها راه اندازی شود.

رضازاده با اشاره به اینکه در این بازارچه 16 غرفه شامل عرضه محصولات کشاورزی، توزیع کالاهای اساسی و کالاهای خانگی فعال شده است، بیان کرد: تامین دو دستگاه سردخانه پنج تنی و فضای انباری به زیربناء 200 متر مربع از جمله مشخصات این طرح است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی اضافه کرد: نوع محصولات عرضه شده در این بازارچه مواد پروتئینی و فرآورده های آن، مواد لبنی و فرآورده های آن، خشکبار، صنایع دستی و تولیدات روستایی و محصولات زراعی و باغی است.

وی مبلغ کل سرمایه گذاری در این بازارچه را 300 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: از این رقم 285 میلیون تومان بابت تکمیل بناء و 15 میلیون تومان برای تجهیز غرفه ها هزینه شده است.

رضازاده به نحوه سرمایه گذاری در این طرح اشاره کرد و ادامه داد: 85 میلیون تومان از محل کمک های فنی و اعتباری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و مبلغ 215 میلیون تومان به صورت تسهیلات از محل منابع داخلی تامین شده است.

وی بهره برداران این طرح را کلیه تشکل های تعاونی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی و تولیدکنندگان بخش کشاوررزی دانست و گفت: این طرح 360 نفر اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی یادآور شد: در این مرکز فرصت عرضه محصولات ارگانیک و سالم استان نیز فراهم شده و یک غرفه در این بازارچه برای این منظور تعبیه شده است.