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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۴۷

پنجشنبه ها در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد

پنجشنبه ها در کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: با نظر استاندار کهگیلویه وبویراحمد روزهای پنجشنبه در این استان تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری در بخشنامه ای به دستگاهها اجرایی استان زمان شروع کار ادارات و سازمانهای را 6:20 صبح تا 15 عصر روزهای شنبه تا چهارشنبه اعلام کرده است.

در بخشنامه استاندار کهگیلویه وبویراحمد آمده است: به لحاظ ارزیابی های به عمل آمده با توجه به گرمسیری بودن بخشی از استان این تصمیم در راستای افزایش بهره ورری، جلب رضایت مراجعین، رضایتمندی کارکنان دولت و صرفه جویی در مصرف انرژی اتخاذ شده است.

براساس این بخشنامه سیستم بانکی و بخش های درمانی شبکه بهداشت و درمان طبق روال معمول آماده خدمت به مردم خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این بخشنامه از روز شنبه یکم تیر 92 در استان اجرا خواهد شد.

 

کد مطلب 2080301

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