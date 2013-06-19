افتتاح نمایشگاه "حریم ریحانه" با موضوع حجاب و عفاف در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه حریم ریحانه با موضوع حجاب و عفاف به مناسبت هفته جوان با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان مشاور استاندار و مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري زنجان، جمعی از مسئولین و خبرنگاران افتتاح شد.

این نمایشگاه از 29 خرداد لغایت 3 تیر ماه در نگار خانه مولانا عاصم زنجانی (حوزه هنری) دایر است که از جنبه های مختلف به موضوع حجاب و عفاف می پردازد.

نمایشگاه مشتمل بر 87 تابلوی حریم ریحانه با محوریت حجاب و عفاف می باشد که در آن به تاریخچه پوشش حجاب در جهان و ایران، پوشش از نگاه بزرگان و دیگران، اشعار منتخب شاعران در وصف حجاب و عفاف، پوشش در ادیان و اسلام، وصایای شهداء ، بررسی ناتوهای فرهنگی درخصوص حجاب و عفاف، کشف حجاب، حجاب در قرن 21، حجاب از زبان آمار و علم اشاره شده است.

برگزاری نشست های تخصصی با حضور اساتید ، صاحب نظران و علاقمندان ، برگزاری مسابقات و اهداء جوایز و همچنین تجلیل از محجبین از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.