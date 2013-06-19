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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۳

ابراهیمی خبر داد:

داور ملاردی؛ رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی را قضاوت می کند

داور ملاردی؛ رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی را قضاوت می کند

ملارد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد از قضاوت داور بین المللی این شهرستان در مرحله نهایی انتخابی تيمهای ملی كشتی آزاد و فرهنگی بزرگسالان خبر داد.

به گزراش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری مرحله نهایی رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی بزرگسالان در دو بخش آزاد و فرهنگی، داور برجسته شهرستان ملارد، این رقابتها را قضاوت خواهد کرد.

در این دوره از رقابتها که با مقررات جدید داوری و در دو نوبت صبح و عصر مورخ 30 و 31 خردادماه جاری در محل سالن شهدای هفتم تیر شهر تهران برگزار می شود، مهدی آقاولی داور بین المللی ملارد، به قضاوت می پردازد.

مسابقات انتخابی تیم‌ ملی كشتي آزاد و فرنگی، با ارفاق وزن و بصورت دو حذفي برگزار مي شود و در پایان نیز نفرات برتر به مسابقات جهانی 2013 مجارستان اعزام می شوند.

کد مطلب 2080309

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