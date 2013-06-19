برگزاری اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تير در رباط کریم

حجت الاسلام ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ذکر شخصیت والای ایشان، اظهار داشت: شهید بهشتي، شخصيت برجسته و بنابر فرمايش حضرت امام(ره)؛ بهشتي يک ملت بود و ما با برگزاري مراسم باشکوه بايد حق شهيدان بزرگي همچون آیت الله بهشتی را ادا کنيم.

این مسئول در خصوص اهميت قوه قضائيه و شخصيت شهيد بهشتی، عنوان کرد: تدوین قانون اساسی یکی از اقدامات مهمی است که شهید بهشتی در آن نقش بسزایی داشته است، این امر در واقع گامی برای تحقق عدالت و ظلم ستیزی در کشور بود که با پیگری و تلاش این شهید بزرگوار صورت گرفت.

وی ادامه داد: در واقع پیشرفت کنونی کشور در عرصه حقوق و قضا و تحقق عدالت مداری دینی، مرهون کارهای بنیادین شهید بهشتی است و ما باید با زنده نگه داشتن نام و یاد این شهید بزرگوار و آشنا کردن نسل جوان با آرمانها و اهداف ایشان، این اقدامات ارزنده را ارج نهیم.

برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در مصلای امام خمینی (ره) رباط کریم

حجت الاسلام بهمنی گفت: در این راستا اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهداي هفتم تير در رباط کریم، با حضور ائمه جمعه و مسئولان اين شهرستان برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه چگونگی برگزاری مراسم ویژه این روز تاریخی، تصمیمات لارم اتخاذ شد و در دستور کار ادارات و نهادهای مربوطه در شهرستان قرار گرفت.

این مسئول متذکر شد: بنابر برنامه ریزیها و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد مراسمی با حضور پرشور مسئولین و مردم شهید پرور رباط کریم در تاریخ ششم تير ماه سالجاری در مصلاي امام خميني(ره) این شهرستان برگزار شود.