  1. استانها
  2. تهران
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

حجت الاسلام بهمنی خبر داد:

برگزاری اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تير در رباط کریم

برگزاری اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تير در رباط کریم

رباط کریم - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم از برگزاری اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تير در این شهرستان خبر داد و تاکید کرد: باید مراسم ویژه این روز هرچه باشکوهتر برگزار شود چراکه تحقق عدالت مداری دینی در کشور؛ مرهون اقدامات شهید بهشتی است.

حجت الاسلام ابراهیم بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت الله بهشتی و ذکر شخصیت والای ایشان، اظهار داشت: شهید بهشتي، شخصيت برجسته و بنابر فرمايش حضرت امام(ره)؛ بهشتي يک ملت بود و ما با برگزاري مراسم باشکوه بايد حق شهيدان بزرگي همچون آیت الله بهشتی را ادا کنيم.

این مسئول در خصوص اهميت قوه قضائيه و شخصيت شهيد بهشتی، عنوان کرد: تدوین قانون اساسی یکی از اقدامات مهمی است که شهید بهشتی در آن نقش بسزایی داشته است، این امر در واقع گامی برای تحقق عدالت و ظلم ستیزی در کشور بود که با پیگری و تلاش این شهید بزرگوار صورت گرفت.

وی ادامه داد: در واقع  پیشرفت کنونی کشور در عرصه حقوق و قضا و تحقق عدالت مداری دینی، مرهون کارهای بنیادین شهید بهشتی است و ما باید با زنده نگه داشتن نام و یاد این شهید بزرگوار و آشنا کردن نسل جوان با آرمانها و اهداف ایشان، این اقدامات ارزنده را ارج نهیم.

برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای هفتم تیر در مصلای امام خمینی (ره) رباط کریم

حجت الاسلام بهمنی گفت: در این راستا اولين جلسه ستاد هماهنگي مراسم بزرگداشت شهداي هفتم تير در رباط کریم، با حضور ائمه جمعه و مسئولان اين شهرستان برگزار شد.

رئیس تبلیغات اسلامی رباط کریم افزود: در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در زمینه چگونگی برگزاری مراسم ویژه این روز تاریخی، تصمیمات لارم اتخاذ شد و در دستور کار ادارات و نهادهای مربوطه در شهرستان قرار گرفت.

این مسئول متذکر شد: بنابر برنامه ریزیها و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد مراسمی با حضور پرشور مسئولین و مردم شهید پرور رباط کریم در تاریخ ششم تير ماه سالجاری در مصلاي امام خميني(ره) این شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 2080310

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها