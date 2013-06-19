لایروبی تصفیه خانه فاضلاب 25 هزار نفری اراک به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت ا... عباسی افزود: عملیات لایروبی، حمل و تخلیه لجن برکه های بی هوازی و اختیاری تصفیه خانه 25 هزار نفری فاضلاب اراک با فرایند برکه تثبیت توسط همکاران امور آب و فاضلاب اراک به پایان رسید.

وی افزود: این عملیات به منظور ارتقا راندمان تصفیه خانه فاضلاب و کیفیت پساب خروجی آن که به علت طراحی قدیمی و نبودن مسیر های تخلیه اضطراری لجن در برکه های بی هوازی باعث ایجاد خلل در فرایند تصفیه فاضلاب شده بود، صورت گرفت.

لجن فعال، جهت کود طبیعی جهت بالابردن بهره وری خاک در بخش کشاورزی استفاده می شود

وی عنوان کرد: اجرای این عملیات از اردیبهشت ماه سال گذشته با در مدار بهره برداری قرار گرفتن تصفیه خانه250 هزار نفری فاضلاب اراک با فرایند لجن فعال آغاز و این تصفیه خانه از مدار بهره برداری خارج گردید.

این مقام مسئول حجم لجن تخليه شده را بيش از 22 هزار تن اعلام کرد و ابراز داشت: از لجن حاصل از لایروبی پس از انجام آزمایش های فلزات سنگین و اطمینان از وجود استاندارد های زیست محیطی لازم می توان به شکل کود طبیعی جهت بالابردن بهره وری خاک در بخش کشاورزی استفاده نمود.

وي خاطر نشان ساخت: تمامی مراحل این عملیات با استفاده از امكانات و تلاش همکاران شاغل در تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اراک صورت گرفت.