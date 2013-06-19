باید نگاه امنیتی به نهادهای مدنی برداشته شود/ انتخابات مایه عزت نظام شد

به گزارش خبرگزاری مهر،دراین دیدار ابتدا اعضای این بنیاد اعلام آمادگی کردند که در صورت حضور عارف در دولت به عنوان شورای مشورتی کنار وی باشند تا اوضاع علمی و فرهنگی در کشور سامان گیرد.

اعضای این بنیاد پیشنهاد تشکیل جامعه یا انجمن فراگیر از سازمان های مردم نهاد را مطرح کردند تا بر اساس پایه های مردمی به شورای مرکزی استانی و سپس به کشور راه پیدا کنند.

همچنین یکی از اعضای این بنیاد با تاکید بر لزوم حضور عارف در دولت یادآور شد: حضور شما باعث انسجام نیروها می شود. از طرفی ما معتقدیم فضا باید باز شود تا کسانی که کنار گذاشته شده اند دوباره بتوانند به عرصه فعالیت ها باز گردند. باید از افرادی که به هر نوعی فضا برای حضورشان تنگ شده بود، دوباره استفاده شود.

در این نشست گزارشی از وضعیت NGO ها به عارف داده شد و یکی از اعضای بنیاد در خصوص بحث مطالبات اقوام ایرانی نیز تاکید کرد: برخی مسائلی که درباره مطالبات اقوام ایرانی مطرح می شود مثل فرهنگستان زبان آذری اصلا درست و کارشناسی نیست و به نظرم فقط به میزان مطالبات اقوام اضافه می کند.

عارف نیز در سخنانی کوتاه با تاکید بر اینکه انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری ظرفیت کشور و هم مردم را نشان داد و مایه عزت نظام شد، اظهار داشت: نباید فضای ایجاد شده در کشور را بر اساس نگاه قیم مابانه و خودخواهانه بر هم زد و انشاء‌الله بتوانیم این فضا را با تجربه از هشت سال دوره اصلاحات حفظ کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر فعال شدن NGO در کشور خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات به فعالیت‌های NGO ها بسیار توجه می شد ولی در این هشت سال با تنگ نظری مواجه شد از این رو به نظر من فعال شدن NGO ‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه ویژگی بارز NGO ها انگیزه بالای نیروهایش است، یادآور شد: NGO ها در حل بحران‌های اجتماعی و کاهش گسست نسل‌ها بسیار تاثیرگذارند.

عارف تصریح کرد:رویکرد دولت آینده نمی تواند ادامه رویکرد دولت فعلی باشد. باید نگاه امنیتی به همه بخش‌ها و مخصوصا نهادهای مدنی برداشته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: فضای جدید مطالبات جدیدی را برای اصلاح‌طلبان ایجاد کرده است که امیدواریم این مطالبات در جایگاه خود پاسخ داده شود و زمینه های لازم نیز در کشور مهیا شود.