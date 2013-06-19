بازی زنجان با فولاد ماهان در هفته اول لیگ برتر تیراندازی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم تیراندازی با کمان مردان استان زنجان در بخش کامپوند راهی سری مسابقات لیگ برتر کشور می شود.

تیم زنجان در هفته اول این رقابتها که فردا به میزبانی اصفهان برگزار می شود به مصاف فولاد ماهان می رود و تیم های قزوین با افق سپید و بانک قوامین با بانک ملی دیدار می کنند.

ترکیب تیم زنجان متشکل از غلامرضا شربیانی، مرتضی نجفلو، مسعود قدمایی و یاسر فرمانروا است.

تیم زنجان با حریفان خود در مسابقات قهرمانی کشور آبهای خروشان رقابت می کند

تیم زنجان عازم مسابقات قهرمانی کشور آبهای خروشان می شود.

مسابقات قهرمانی کشور آبهای خروشان در رودخانه "زاب" پیرانشهر برگزار می شود.

در این رقابتها تیم استان زنجان با ترکیب هادی شیشه چیان و مهرداد بید برگ و با مربیگری و سرپرستی محسن تیموری عازم این رقابتها می شوند.

تیم زنجان برای حضور موفق در این مسابقات فردا وارد محل برگزار مسابقات می شود و 31 خرداد ماه به مصاف حریفان خود از سایر استانها می رود.

تیم زنجان بیش از این در بخش انفرادی توسط هادی شیشه چیان موفق به کسب مقام پنجم انفرادی کشوری شده است.