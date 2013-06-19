تبلیغ دین ضرورتی عقلی و شرعی/ جان مايه اصلي تبليغ ارتباط است

حجت الاسلام حمید عبداللهیان در آستانه اول تیر سالروز "روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی" به خبرنگار مهر گفت: در جهان امروز که بحران هاي علمي و فرهنگي درصدد تهي کردن انسان ها از معنويت است، تبليغ دين براي مقابله با اين بحران ها داراي ضرورتي عقلي و شرعي است زيرا انبياء الهي سعادت و راه وصول به آن را براي انسان به ارمغان آورده اند.

وی گفت: رشد و شکوفايي فرهنگ ها متناسب با اوجي است که از مرزهاي جغرافياي خود مي گيرند و عمر هر مکتبي به درازاي ارتباطي است که مي تواند با ساير مردم برقرار کند.

این استاد فلسفه حوزه و دانشگاه، با بیان اینکه اسلام نيز از اين قاعده مستثني نيست اظهار داشت: اسلام با توجه به جاودانگي رسالتش، همگاني و فرا گير بودن را مي طلبد چرا که اگر اين محتوي جاودانه از طريق ارتباط و تبليغ به ديگران منتقل نشود نه تنها هدايت بخشي آن پنهان مي ماند بلکه هر فرد مسلمان در برابر اين کوتاهي بايد پاسخگو باشد.

عبداللهیان ادامه داد: از آنجا که دين اسلام خاتم اديان بوده و اين نکته گوياي فرا زماني و فرامکاني بودن اين دين است پس محدویت نداشته و همگان را به تبليغ آن فرا خوانده است.

وی همچنین با اشاره به واژه شناسی تبليغ نیز اظهار داشت: تبلیغ، بلاغ و ابلاغ هر سه به معني رسانيدن است و راغب اصفهاني در مفردات مي گويد « البلوغ و البلاغ الانتهاء الي اقصي المقصد و المنتهي مکانا او زمانا او امرا من الامور المقدرة » يعني بلوغ و بلاغ عبارتست از رسيدن به انتها و پايان چيزي از نظر مکاني يا زماني يا ساير امور ديگري که داراي انتها و پايان است.

کارشناس امور دفاتر اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: در اصطلاح امروزي واژه تبليغ کاربرد معنايي وسيع و پيچيده اي به خود گرفته زیرا زماني تبليغ در حد بر انگيختن احساسات و عواطف مخاطبان و آماده ساختن آنها براي پذيرش انديشه، سليقه، روش و يا کالاي مادي به شيوه تلقيني بود اما امروزه تبليغ از محدوده ارتباط يک سويه و تلقيني به يک ارتباط دو سويه تبديل شده است.

وی با بیان اینکه تبليغ فن تحت تاثير قرار دادن نگرش و رفتار مخاطب از طريق دستکاري تصورات اوست تصریح کرد: از مجموع تعريف مي توان به اين نتيجه رسيد که، تبليغ عبارتست از رسانيدن پيام به ديگري از طريق برقراري ارتباط با هدف برای ايجاد تحول و دگرگوني در بينش و رفتار او و اين بر پنج پايه پيام دهنده، پيام گيرنده، محتوي پيام، رسانه و هدف استوار است.

عبداللهیان گفت: در اسلام که تکيه روي حقايق و واقعيات است و اهداف متعالي تعقيب مي شود تبليغات مفهوم خاصي دارد و رئيس دانشکده تبليغ اسلامي قاهره در تعريف تبليغ اسلامي مي گويد تبلیغ دانشي است که به وسيله آن کليه تلاشه اي گوناگون هنري که در جهت ابلاغ عقايد، احکام و اخلاق اسلامي به مردم بکار مي رود شناخته مي شود.

رئیس حوزه علمیه صاحب الزمان (عج) شاهرود ادامه داد: در نتيجه تبليغ اسلامي رساندن پيام الهي از طريق ايجاد ارتباط و تشويق به پذيرش آن با استفاده از ابزار مشروع است و لذا در تبليغ اسلامي پيام رسان چيزي از خود به آن نمي افزايد و براي رسيدن به هدف خود از حيله ها و ترفند هاي نامشروع بهره نمي گيرد.

وی با بیان اینکه جان مايه اصلي تبليغ ارتباط است زيرا کميت و کيفيت اثر گذري به ارتباط و نحوه آن مربوط است اظهار داشت: البته اين ارتباط از طريق نمادهايي مانند تصاوير، رنگ، موسيقي، گفتار و نوشتار صورت می گیرد.

عبدالهیان اضافه کرد: رابطه تبليغ و ارتباط وقتي کاملا روشن مي شود که جايگاه تبليغ را به دور از استثمار فکري و عاطفي مخاطب بررسي کنيم.

کارشناس امور دفاتر اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه اظهار داشت: بعضي از مخاطبان تبليغ را مغاير اصول دموکراسي و آزادي تلقي مي کنند و بر اين باورند که تبليغ با جان مايه تلقين تحقير آميز بوده و مخاطب خود را منفعل و نادان مي داند و در اين رويکرد تبليغ حالتي قيم مابانه به خود مي گيرد که این نوع تبلیغات با تبليغ آگاهي بخش مسير کاملا جدايي دارد.