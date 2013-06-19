آماده باش 240 نیروی آتش نشان ویژه ایام نیمه شعبان در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام نیمه شعبان و تمهیدات ویژه سازمان آتش نشانی قم جهت برقراری ایمنی بهتر در این ایام، اظهار داشت: در این ایام تمامی نیروها به صورت آماده باش بوده و کلیه مرخصی پرسنل از روز یکشنبه دوم تیرماه تا روز چهارشنبه پنجم تیرماه نیز لغو شده است.

وی در ادامه بیان داشت: به علاوه به منظور ارائه خدمات بهتر از آتش نشانی تهران نیز دعوت به همکاری شده است که در این خصوص 20 آتش نشان و پنج دستگاه عملیاتی سنگین حریق و نجات جهت استقرار در اطراف مسجد مقدس جمکران به قم اعزام خواهند شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی قم یادآور شد: در مجموع در این ایام 240 نیروی آتش نشان به صورت شبانه روزی آماده باش خواهند بود که از این تعداد 150 نفر در مسجد جمکران و مابقی در سطح شهر قم به خصوص اطراف حرم حضرت معصومه (س) مستقر خواهند شد.

استقرار هشت چادر آتش نشانی در مسجد مقدس جمکران

وی در ادامه گفت: همچنین در این ایام هشت چادر آتش نشانی به عنوان ایستگاه های فرعی در اطراف مسجد جمکران دائر می شود که در هر چادر، 10 نیروی آتش نشان حضور دارند.

جعفری افزود: در این ایام 20 دستگاه خودرو عملیاتی و هشت دستگاه موتور آتش نشانی در مسجد جمکران آماده عملیات هستند.

وی با بیان این که علاوه بر مسجد مقدس جمکران خودورهای این سازمان در مبادی ورودی شهر، اطراف حرم حضرت معصومه (س)، بستر رودخانه و پارکسوارها نیز مستقر می شوند، بیان داشت: در این ایام کارشناسان سازمان آتش نشانی قم به صورت حضوری در محل پارکینگ ها حضور پیدا خواهند کرد و به مسافران و زائران توصیه های ایمنی را گوشزد خواهند کرد.

