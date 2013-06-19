برپایی 87 تابلو حجا ب و عفاف در نمایشگاه "حریم ریحانه"

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه حریم ریحانه افزود: این نمایشگاه توسط مؤسسه خیبر که گروه مرجع حجاب و عفاف در سطح ملی است، تدارک دیده شده و کار این گروه هدایت و سامان‌دهی افرادی است که دراین گروه کار می‎کنند.

وی ادامه داد: شبکه‎ها و دبیرخانه‎های استانی شبکه ملی حجاب و عفاف در سطح مراکز استان‎های مختلف افتتاح شده و در استان زنجان نیز یکی از مؤسسات به عنوان دبیرخانه عفاف و حجاب به گروه مرجع معرفی شده است.

معاون امور فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در مورد نحوه فعالیت‎های این دبیرخانه افزود: فعالیت‎های اصلی دبیرخانه، شناسایی مؤسسات مختلف و معرفی آنها به گروه مرجع از حیث توانمندسازی و برگزاری دوره‌های مختلف از جمله برگزاری کارگاه‎های آموزشی و نشست‎های تخصصی است.

حسنی گفت: حمایت و هدایت این برنامه‌ها از طریق گروه مرجع و سازمان ورزش و جوانان انجام می‌شود.

وی در معرفی بخش دیگری از نمایشگاه با عنوان، "هجوم خاموش" افزود: در این قسمت راهکارهای سایر کشورها جهت از میان برداشتن حجاب و ارائه برنامه‎ها و شیوه‎های مقابله با آن در معرض دید همگان قرار می‌گیرد.