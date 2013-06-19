برپایی 87 تابلو حجا ب و عفاف در نمایشگاه "حریم ریحانه"

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حسنی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه حریم ریحانه افزود: این نمایشگاه توسط مؤسسه خیبر که گروه مرجع حجاب و عفاف در سطح ملی است، تدارک دیده شده و کار این گروه هدایت و ساماندهی افرادی است که دراین گروه کار میکنند.
وی ادامه داد: شبکهها و دبیرخانههای استانی شبکه ملی حجاب و عفاف در سطح مراکز استانهای مختلف افتتاح شده و در استان زنجان نیز یکی از مؤسسات به عنوان دبیرخانه عفاف و حجاب به گروه مرجع معرفی شده است.
معاون امور فرهنگی جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان در مورد نحوه فعالیتهای این دبیرخانه افزود: فعالیتهای اصلی دبیرخانه، شناسایی مؤسسات مختلف و معرفی آنها به گروه مرجع از حیث توانمندسازی و برگزاری دورههای مختلف از جمله برگزاری کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی است.
حسنی گفت: حمایت و هدایت این برنامهها از طریق گروه مرجع و سازمان ورزش و جوانان انجام میشود.
وی در معرفی بخش دیگری از نمایشگاه با عنوان، "هجوم خاموش" افزود: در این قسمت راهکارهای سایر کشورها جهت از میان برداشتن حجاب و ارائه برنامهها و شیوههای مقابله با آن در معرض دید همگان قرار میگیرد.
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