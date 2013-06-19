شمار پناهندگان جهان به بالاترین حد در 18 سال گذشته رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بحران سوریه موجب شده تا تعداد پناه جویان و افراد بی خانمان شده در جهان بواسطه جنگ ها، با رسیدن به 45 میلون و 500 هزار نفر به بالاترین حد در 18 سال اخیر برسد.

این در حالی است که در پایان سال 2011 میلادی تعداد پناه جویان و افراد آوراه شده در نتیجه جنگ ها 42 میلیون و 500 هزار نفر بود و این میزان با شش درصد رشد در پایان سال 2012 میلادی به 45 میلیون و 500 هزار نفر رسید.

این میزان بی خانمان و پناهجو از سال 1994 که بوسطه نسل کشی در رواندا و یوگسلاوی سابق شمار پناه جویان به حد چشمگیری افزایش یافته بود، بالاترین تعداد پناه جو محسوب می شود.

برهمین اساس 46 درصد از این پناهندگان را افراد زیر 18سال تشکیل می دادند که اغلب آنها از پنج کشور جنگ زده افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان هستند.