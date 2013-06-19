به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست روز یکشنبه 2 تیر 1392 در ساعت 17 در مؤسسهٔ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در تهران برگزار می‌شود.

امام موسی صدر در این جستار، مسائل فلسفهٔ فقه را بررسی کرده است و کوشیده است تا دو مسئلهٔ اساسی را تببین کند که عبارت‌اند از «تفاوت قوانین بشری و الهی» و «نسبت قوانین الهی و شریعت با تحول جهان و انسان.»

استاد محمد ابوزهره، شیخ محمد خاطر، دکتر احمد الشرباصی، دکتر عمر فروخ، دکتر محمد غزالی، استاد احمد حمانی، استاد ادریس الکتانی، استاد مصطفی الرزقاء، مولود قاسم نایت بلقاسم، شیخ سلیمان داود بن یوسف و استاد زینب الغزالی الجبیلی، دکتر صبحی صالح و دکتر محمود منصور اساتید و پژوهشگرانی هستند که نقد و نظرشان در کتاب منتشر شده است.

همچنین در بخش پایانی کتاب، پرسش و پاسخ دانشجویان دربارهٔ مسائل مطرح شده در کنفرانس از جمله، «پایبندی به دین در جهان امروز»، «مسئلۀ اجتهاد»، «ازدواج با غیرمسلمانان»، «مسائل طلاق»، «حقوق زنان» و «مسئلۀ ربا» آمده است.

کتاب روح تشریع در اسلام با ترجمهٔ موسی اسوار و احمد ناظم، اخیراً به همت انتشارات مؤسسهٔ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر در 1500 نسخه با قیمت 7000 تومان منتشر شده است.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند به مؤسسۀ امام موسی صدر به آدرس تهران، میدان هفت تیر، بالاتر از مسجد الجواد، کوچۀ شهید عبدالکریم شریعتی، پلاک 10، واحد 2، مراجعه کنند.