کمیته تخصصی رسانه در هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی ظهر چهارشنبه در نخستین جلسه مشورتی با اهالی رسانه که در مهمانسرای فرهنگ و ارشاد هرمزگان برگزار شد، ضمن بیان اقدام های صورت گرفته در حوزه مطبوعات گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در همین مدت اندک تعامل فعال و دو سویه را با حوزه مطبوعات و رسانه در دستور کار خود قرار داد که این امر منجر به پی گیری مطالبات و مشکلات این حوزه و حصول نتایج قابل قبول شد.

وی ضمن تأکید بر نیاز سنجی و آسیب شناسی بیش از پیش حوزه مطبوعات و رسانه استان هرمزگان افزود: این عرصه مهم نیازمند مهندسی دقیق و منطبق بر شرایط خاص مطبوعات استان می باشد تا بر این اساس زمینه و بستر لازم برای تحول مطبوعات و رسانه ها بیش از پیش فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اذعان داشت: یکی از اهداف اصلی این هم اندیشی، تشکیل کار گروه و کمیته ای تخصصی از نمایندگان مطبوعات و سایر رسانه های مکتوب و مجازی استان می باشد تا بر اساس آن چالش ها و مشکلات این حوزه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل دقیق جهت اتخاذ راهکاری مناسب قرار گیرد.

حجت الاسلام مرشدی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی حوزه مطبوعات و رسانه های استان پروژه احداث چاپخانه مطبوعات می باشد که پس از شش سال هنوز به نتیجه قابل قبولی نرسیده و طبق دستور اکید استاندار هرمزگان و پس از برگزاری چند جلسه کارشناسی؛ طی روز های آینده تصمیم گیری نهایی جهت اتخاذ راه کار مناسب انجام می پذیرد.

وی در ادامه به وضعیت توزیع آگهی های دولتی اشاره کرد و گفت: شیوه توزیع اگهی ها متناسب با قوانین و شرایط مطبوعات استان نیست که اقدام های اصلاحی اولیه انجام گرفته و دستور العمل جدید تهیه شده است که پس از بررسی نهایی در کار گروه مشورتی و تخصصی اجرای آن آغاز خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: پی گیری مطالبات مطبوعات از ادارات و نهادهای دولتی، برگزاری دوره های آموزشی خبرنگاری به صورت مستمر و علمی، تقویت بدنه کارشناسی اداره کل در حوزه مطبوعات، ساماندهی نمایندگی های روزنامه های سراسری، قانون مند کردن پایگاه های خبری و اصلاح و نظارت بیشتر بر انتشار نیازمندی های مطبوعات از دیگر مطالب این عرصه می باشد که به صورت جدی در حال پی گیری است.

در ادامه مدیر مسئولان روزنامه ها و نشریات محلی و نمایندگی های خبرگزاری ها و روزنامه های سراسری به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند و حمایت خود را از تشکیل کار گروه مشورتی و تخصصی مطبوعات استان اعلام کردند.