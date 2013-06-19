به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ابراهیمی که به همراه تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر ایران عازم رقابت‎های جوانان آسیا و اقیانوسیه شده بود، دیروز در محل مجموعه ورزشی انقلاب زنجان مورد استقبال جمعی از مسئولان ورزشی استان زنجان قرار گرفت. این ملی‌پوش که یکی از بازیکنان شاخص تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران به شمار می‎رود، در دیدار فینال مقابل استرالیا حضوری موفق داشت که منجر به پیروزی 65 بر 55 تیم کشورمان شد تا با این برد راهی جام جهانی شود.

این ملی‌پوش زنجانی، با اشاره به اینکه در رقابت‌های بسکتبال ویلچر جوانان آسیا و اقیانوسیه، حریفان بسیار قدرتمندی حضور داشتند، افزود: خوشبختانه عملکرد تیم‌ملی ایران در این دوره از رقابت‎ها که به منزله انتخابی جام جهانی بود، به گونه‌ای است که توانست علی‌رغم محرومیتی که چند سال با آن مواجه بود، نتایج قابل قبولی کسب کرده و به فینال این رقابت‎ها صعود کنیم که در فینال این مسابقات نیز رو در روی حریفی بسیار قدرتمند به نام استرالیا قرار گرفته و با عملکرد خوب تیم، موفق به شکست حریف خود با حساب 65 بر 55 شدیم.

مرتضی ابراهیمی با بیان اینکه در پایان این مسابقات علاوه بر تیم بسکتبال با ویلچر ایران، تیم‎های استرالیا و ژاپن نیز جواز حضور در جام جهانی را کسب کردند، تصریح کرد: رقابت جهانی بسکتبال با ویلچر جوانان قرار است شهریورماه امسال به میزبانی ترکیه برگزار شود که خوشبختانه تیم‌ملی ایران توانست در رقابت‎های انتخابی این مسابقات که به میزبانی بانکوک تایلند به انجام رسید، ضمن کسب عنوان قهرمانی، گامی بلند برای کسب نتایج مطلوب در بالاترین سطح این رقابت‎ها را کسب کند.

علاوه بر مرتضی ابراهیمی، بازیکنانی چون حسن اسدیایی، امیدهادی اطهر، محمد اندایش، مسلم رستم‎زاده، میلاد خردمند، محمد محمدنژاد، محمدحسن سیاری، ابوالفضل شیرین‌آبادی، مرتضی عبادی، میثم پارسا و علی کریمی نیز برای تیم‌ملی بسکتبال با ویلچر جوانان ایران بازی کردند.