کارگاه تخصصی کارگردانی تئاتر در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گشتاسب ظهر چهارشنبه در نشست با هنرمندان تئاتر استان افزود: این کارگاه تا 31 خرداد در دو بخش تئوری و عملی در این مجموعه ادامه دارد.

گشتاسب عنوان کرد: همه علاقه مندان می توانند در این کارگاه تخصصی با عنوان "چگونه متون کلاسیک را امروزی کنیم"، شرکت کنند.

وی بیان داشت: برگزاری این کارگاهها گامی مهم در راستای آموزش تئاتر شهرستان و ارتقای سطح دانش هنری هنرمندان این استان خواهد بود.

وی افزود: هنرمندان تئاتر از همه شهرستانهای استان جهت شرکت در این کارگاه دعوت شده اند.

گشتاسب اظهار داشت: برگزاری این کارگاه از برنامه های تدوین شده و فعالیت های تئاتر شهر است که با رویکردی علمی و آموزشی دنبال می شود.

وی افزود: این انجمن از همه ظرفیتها و امکانات موجود در راستای تعالی هنر تئاتر در استان به نحو شایسته ای استفاده خواهد کرد.