به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی فضلی در مراسم افتتاحیه زائر سرای جواد الائمه مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور سردار سلیمانی رئیس سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری بسیج، فرماندهان سپاه قم، شهردار و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام ماندگاری در این مجتمع برگزار شد؛ ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار داشت: مردم مقاومت را در تقویت نیازمندی به دفاع مقدس با امتحانات خوبی سپری کردند به طوری که هر حادثه‌ای می‌توانست یک نظام سیاسی را دگرگون کند و این مردم بودند که ایستادگی کردند.

وی با بیان اینکه اردوی راهیان نور کانون انسان سازی در مکتب دفاع مقدس است؛ ادامه داد: با ارتقای امکانات و توسعه کمی و کیفی در برنامه‌های اردوی راهیان نور استقبال از آن روز به روز بیشتر می‌شود به طوری که در سال گذشته 34 میلیون و 820 هزار و 84 دانش آموز از مناطق غرب و شمال غرب بازدید کردند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور با اشاره به اینکه استان قم بیش از 6 هزار شهید دارد؛ بیان داشت: حضور مردم ایران در انتخابات که دوست و دشمن به آن چشم دوخته بود، حماسه سیاسی را محقق کرد به طوری که 72 و هفت دهم درصد مشارکت مردمی را شامل بود.

وی ادامه داد: امید است به فضل خداوند در سایه سار ولایت و امر مسلمین انقلاب اسلامی ایران همواره اهداف عالی و متعالی خود را پیش ببرد.

فضلی عنوان کرد: مردم در عرصه انتخابات به تکلیف خود عمل کردند و انتظار است برای تقویت این ارزش‌ها تلاش شود؛ مردم امروز به ارزش‌ها روی آورده و در حفظ آن نسبت به گذشته سبقت گرفته‌اند.

وی ابراز داشت: طی 32 سال گذشته منافقان شرایط بسیار سختی را در نظام اسلامی ایجاد کرده بودند به طوری که شاهد 74 ترور در آن سالها فقط در شهر تهران بودیم.

جانشین سازمان بسیج مستضعفان ادامه داد: امروز مردم با بصیرت و آمادگی بیشتر از دستاوردهای نظام اسلامی پاسداری می کنند و این میدان آزمایش نتیجه عملکرد همین مردم است.

وی با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت شهید چمران و شهید بروجردی یادآور شد: شهید چمران در سال 58 که ضد انقلابی ها پیشروی کرده بودند با لبیک گفتن به ندای امام خمینی (ره) حماسه خلق کرد و در نتیجه به شهادت رسید.

سردار فضلی اضافه کرد: شهید بروجردی نیز در 31 خرداد سال 61 مدت‌های فراوان در مقابل معاندان و منافقان و ضد انقلاب ایستادگی کرد و او نیز در همین راه به شهادت رسید.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر مردم از اردوهای راهیان نور و بازدید افراد خارجی از بیش از 20 کشور از مناطق جنگی طی سال گذشته افزود: مردم با حضور در مناطق جنگ هشت سال دفاع مقدس نشان داده اند که ارزش‌های انقلاب اسلامی را پاسداری کرده و تربیت دینی را آموزش می‌بینند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور بیان کرد: 20 هزار روحانی نیز اردوهای راهیان نور را هدایت کردند و در این باره حجت الاسلام ماندگاری بسیار فعال بودند.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی نیاز به تقویت زیرساختی دارد، عنوان کرد: اجرای طرح شجره طیبه صالحین در اردوهای راهیان نور از برنامه هایی است که برای دانش آموزان برگزار می‌شود که هم قرآنی و تعالی بخش است و می‌تواند بسیجیان را تقویت کند.

فضلی با اشاره به افتتاح زائر سرای جواد الائمه ابراز کرد: امید است این گونه مکان‌ها بسیج و سازندگی را تقویت کند و پایگاه‌های دیگری همچون اردوگاه امام رضا(ع) با ظرفیت هزار نفر و یک اردوگاه دیگر در آبادان که به زودی افتتاح می‌شوند، در راستای انجام برنامه‌های بسیجیان برای پیش بردن اهداف انقلاب اسلامی تاثیر بیشتری داشته باشد.