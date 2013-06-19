اجرای 8 طرح توسط ستاد اقامه نماز در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر،سعید ناصری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان افزود: سال گذشته 23 میلیون تومان اعتبار از سوی ستاد مرکزی اقامه نماز به این 8 طرح در استان زنجان اختصاص یافته است.
وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی استان زنجان به ویژه استانداری و شهرداری مبلغ 57 میلیون تومان به ستاد اقامه نماز کمک کردهاند.
رئیس ستاد افامه نماز استان زنجان گفت: در مجموع 17 عنوان برنامه آموزشی و فرهنگی در سال گذشته در استان اجرا شده است.
ناصری افزود: در استان نشست هایی برگزار می شود و در این نشست ها 46 هزار نفر در این نشستها شرکت داشتهاند.
وی افزود: برای 48 هزار نفر ساعت دوره آموزشی در مقوله نماز در استان زنجان برگزار شده است.
رئیس ستاد اقامه استان زنجان تصریح کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته در سال جاری 10 عنوان برنامه آموزشی و فرهنگی در استان زنجان اجرا میشود و اعتبار پیش بینی شده 20 میلیون تومان است.
ناصری گفت: هشت عنوان برنامه دیگر نیز به صورت ابتکاری و با اعتبارات استانی ادر سال جاری در استان اجرا میشود.
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