اعضای بانوی کرمانشاهی به بیماران نیازمند اهدا می شود

دکتر بهمن روشنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات این اتفاق گفت: به دنبال آسیب و بروز خونریزی مغزی در بانوی کرمانشاهی به نام لیلا انصاف نیا، وی در بیمارستان امام رضا (ع) بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی افزود: متاسفانه با تمام تلاش های صورت گرفته تیم های تخصصی جراحی ها و تلاش ها به ثمر نرسید و بیمار دچار مرگ مغزی شد.

روشنی ادامه داد: پس از این اتفاق و تایید تیم پزشکی ویژه و اعزامی از تهران مبنی بر مرگ مغزی از خانواده ی بیمار درخواست اهدا اعضا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: به دنبال این درخواست و پذیرش از سوی خانواده بیمار، هماهنگی لازم به عمل آمدو بیمار در روز دوشنبه به تهران منتقل شد.

روشنی تصریح کرد: اعضای بیمار مرگ مغزی شده پس از جداسازی به مراکز فوق تخصصی پیوند جهت بیماران نیازمند انتقال داده می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در پایان از این عمل انسانی تقدیر کرد و گفت: مرحوم لیلا انصاف نیا 39 سال سن داشته و دارای دو فرزند دختر و یک فرزند پسر بود.

لازم به ذکر است، مراسم تشییع این مرحومه صبح روز پنج شنبه برگزار می شود.

