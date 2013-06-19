آتش زدن 50 هزار کیلوگرم مواد مخدر در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،محمدصادق فتحالهي در این باره گفت: مواد مخدر پديدهاي پيچيده و چند بعدي است و علاوه بر ابعاد مقابلهاي، پليسي، قضائي و امنيتي، ابعاد اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و درماني را نيز به همراه دارد و به همين منظور سازمان ملل متحد متناسب با ابعاد مختلف امر مبارزه و انتخاب شعارهاي سالانه به منظور نمادسازي جهاني براي امر مبارزه، شعار امسال را «نشاط زندگي را در سلامتي جستجو كن نه در مواد مخدر» عنوان كرده است.
وي در ادامه، به تشريح برنامههاي ويژه ستاد به مناسبت سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: ستاد امسال نيز به تبعيت از سالهاي گذشته در پنجم تير ماه همزمان با سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر، برنامههاي وسيعي را تدارك ديده كه در دو سطح ملي و استاني برگزار می شود.
دبير اجرايي مراسم سالروز مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: يكي از اصليترين برنامههاي امسال، امحاي صد تن مواد مخدر و روانگردان به طور همزمان در تهران و 16 استان كشور است كه 50 تن آن در تهران و مابقي در مقادير مختلف و متناسب با كشفيات استانهاي مختلف به آتش كشيده خواهد شد و برگزاري اين مراسم نيز به پليس مبارزه با مواد مخدر واگذار شده است.
به گفته وي مراسم امحا مواد مخدر در استانهاي سيستان و بلوچستان، گيلان، فارس، كرمان، يزد، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، مركزي، اصفهان، قم، مازندران، قزوين، البرز، بوشهر و سمنان برگزار خواهد شد.
فتحالهي در ادامه، برگزاري اين مراسم در كشورمان را يكي از بزرگترين مراسمات امحاي كشورهاي جهان قلمداد كرد و گفت: امحا مواد در بسياري از كشورها در اوزان 10 ، 20 يا 30 كيلويي صورت ميگيرد اما با توجه به اينكه كشور ما در همجواري با بزرگترين كانون توليدكننده مواد مخدر جهان يعني افغانستان و تهديد جدي و دائمي آن قرار دارد و در جامعه جهاني نيز بهعنوان پرچمدار مقابله با مواد مخدر محسوب ميشود، از اين حيث، ميزان كشفيات و امحا در كشورمان بايد متناسب با پرچمداري ما در عرصه مبارزه با مواد در جهان و كشورهاي منطقه باشد.
وي افزود: بنابراين براي نشان دادن عظمت كشور جمهوري اسلامي ايران در كيفيت برخورد با مواد مخدر، اين ميزان از مواد براي امحا در سالروز مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
اين مقام مسوول در ستاد بيان داشت: برنامههاي مختلفي با هماهنگي ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستاي اطلاعرساني و آگاهسازي افراد جامعه تهيه شده كه در هفته آينده به اجرا درخواهد آمد، از جمله اينكه با همكاري سازمان صدا و سيما برنامههاي مختلفي به صورت زنده و توليدي از شبكههاي مختلف راديويي و تلويزيوني پخش خواهند شد.
فتحالهي در پايان، برگزاري مراسم بزرگداشت روز مبارزه با مواد مخدر در پنجم تير ماه سالجاري برابر با 26 ژوئن، مانور سگهاي موادياب در حاشيه مراسم امحاء، همايش پيادهروي خانوادگي در كليه استانهاي كشور و منطقه آزاد كيش به جز تهران، برپايي نمايشگاههاي دستاوردهاي سازمانهاي مردمنهاد فعال در حوزههاي درمان، پيشگيري و كاهش آسيب و انتقال آموزش و مفاهيم فرهنگي و پيشگيري به افراد جامعه بهمنظور تقويت آموزههاي رفتاري در قالب كارگاهها و برنامههاي آموزشي، نرمافزارها و بستههاي مهارتآموزي را از ديگر برنامههاي ستاد به مناسبت سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر ذكر كرد.
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