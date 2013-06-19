تجلیل از اساتید برتر دانشگاه های استان کرمانشاه

سیروس جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران طی مراسمی اساتید برتر دانشگاه‌های استان کرمانشاه تقدیر می‌شوند.

وی افزود: این مراسم همزمان با شهادت شهید چمران و در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.

جهانبخشی تصریح کرد: این مراسم هرساله و به منظور گرامیداشت 31 خردادماه برگزار می شود و برنامه‌ای توسط بسیج اساتید در اینخصوص تدوین شده و است.

مسئول بسیج اساتید استان کرمانشاه گفت: این برنامه در سال‌جاری در تاریخ 30 خردادماه از ساعت هفت تا 10 شب در تالار علامه امینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با حضور اساتید و خانواد‌ه‌های آنان برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این مراسم را بصیرت‌افزایی اساتید دانشگاه و خانواده‌های آنان دانست.