تجلیل از اساتید برتر دانشگاه های استان کرمانشاه

سیروس جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت سالروز شهادت دکتر چمران طی مراسمی اساتید برتر دانشگاههای استان کرمانشاه تقدیر میشوند.
وی افزود: این مراسم همزمان با شهادت شهید چمران و در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.
جهانبخشی تصریح کرد: این مراسم هرساله و به منظور گرامیداشت 31 خردادماه برگزار می شود و برنامهای توسط بسیج اساتید در اینخصوص تدوین شده و است.
مسئول بسیج اساتید استان کرمانشاه گفت: این برنامه در سالجاری در تاریخ 30 خردادماه از ساعت هفت تا 10 شب در تالار علامه امینی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با حضور اساتید و خانوادههای آنان برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این مراسم را بصیرتافزایی اساتید دانشگاه و خانوادههای آنان دانست.
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