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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

دفتری به مهر خبرداد:

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 65 درصد افزایش یافت

ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 65 درصد افزایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کرمانشاه از افزایش 65 درصدی معاملات بورس این هفته تالار بورس کرمانشاه خبر داد.

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد42هزار و 230هزارسهم و حق تقدم به ارزش 138هزار و 780 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افزایش 65 درصدی به 138هزار و 780 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته  شرکت های تایدواتر خاورمیانه، پتروشیمی شازند، مس شهید باهنر صنایع ملی مس ایران و بانک پاسارگاد بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی خلیج فارس ، مس شهید باهنر و پتروشیمی کرمانشاه بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های  مس شهید باهنر، ملی مس ایران، بانک پاسارگاد و پتروشیمی خلیج فارس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه  در پایان از ایجاد53  کد معاملاتی جدید در این هفته خبرداد.

کد مطلب 2080347

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