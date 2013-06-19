ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 65 درصد افزایش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد42هزار و 230هزارسهم و حق تقدم به ارزش 138هزار و 780 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با افزایش 65 درصدی به 138هزار و 780 میلیون ریال رسید.

دفتری ادامه داد: در پایان این هفته شرکت های تایدواتر خاورمیانه، پتروشیمی شازند، مس شهید باهنر صنایع ملی مس ایران و بانک پاسارگاد بیشترین تقاضای خرید راداشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های پتروشیمی خلیج فارس ، مس شهید باهنر و پتروشیمی کرمانشاه بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های مس شهید باهنر، ملی مس ایران، بانک پاسارگاد و پتروشیمی خلیج فارس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

مدیر تالار بورس کرمانشاه در پایان از ایجاد53 کد معاملاتی جدید در این هفته خبرداد.