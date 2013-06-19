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۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۰۹

درکهگیلویه و بویراحمد/

تشکیل 100 پرونده زمین خواری طی دوسال/194 میلیاردتومان میزان معوقات بانکی

تشکیل 100 پرونده زمین خواری طی دوسال/194 میلیاردتومان میزان معوقات بانکی

یاسوج – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: طی دوسال حدود 100 پرونده زمین خواری و تصرف اراضی منابع ملی در این استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعدازظهر چهارشنبه در نشست کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی استان افزود: این اراضی با 65 هکتار مساحت، بیش از50 میلیارد ریال ارزش مادی دارد.

وی زمین خواری و تصرف اراضی منابع ملی را یکی از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی دانست و اظهار داشت: شدیدترین مجازات ها برای متخلفان در کهگیلویه و بویراحمد اعمال می شود.

صابری بیان داشت:در یکی از موارد فردی که اخیرا اقدام به قطع هزار درخت و تصرف منایع ملی کرده بود، به 420میلیون تومان جریمه و شش ماه زندان محکوم شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در یکسال گذشته برخوردهای قاطعی با متخلفین و متجاوزین به عرصه های طبیعی صورت گرفته است.

صابری بیان کرد: تسریع در صدور و اجرای احکام این پرونده ها موجب کاهش تصرف بیت المال و اراضی منابع ملی می شود.

194 میلیاردتومان میزان معوقات بانکی در استان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین میزان معوقات بانکی بالای یک میلیارد ریال در استان را افزون بر 194 میلیارد تومان عنوان کرد و از تعیین تکلیف سه بدهکار بزرگ بانکی در این استان خبرداد.

صابری افزود: این معوقات بانکی مربوط به 22بانک عامل و موسسه مالی و اعتباری دراین استان بوده است.

وی اظهار داشت: 12 بانک دولتی این استان نیز دارای 950 میلیارد ریال معوقات زیر یک میلیارد ریال هستند.

وی عنوان کرد: در صورت وصول و بازگشت این میزان اعتبار به چرخه تولید تحول چشمگیری در بخش های مختلف اقتصادی استان ایجاد می شود.

صابری گفت: تلاش ها و اقدامات ارزنده این کارگروه منجر به وصول بخشی از معوقات بانکی در استان شده است.

استاندار اولویت برخورد قضایی را با افراد دانه درشت بدهکار بانکی دانست و مصادره اموال منقول و غیرمنقول آنان تاکید کرد.

صابری حفظ بیت المال در کهگیلویه و بویراحمد را جزء وظایف اصلی دستگاه های مختلف اجرایی این استان عنوان کرد و بیان داشت: تعداد پرونده بدهکاران بانکی در استان تا شهریور سال گذشته 257 پرونده بود که اکنون به 179 پرونده رسیده است.

کد مطلب 2080350

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