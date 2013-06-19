جامعه صنفی سرمایه گذران گردشگری اردبیل تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری اردبیل تصریح کرد: این جامعه با هدف شناسایی زمینه های سرمایه گذاری گردشگری، شناسایی سرمایه گذاران این حوزه و ایجاد انسجام در فعالیتهای توسعه گردشگری ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تشکیل این تشکل از جمله دستاوردهای کوتاه مدت همایش توسعه سرمایه گذاری گردشگری مشگین شهر است، اضافه کرد: علاوه بر این همایش مشگین شهر زمینه آشنایی سرمایه گذاران با پتانسیلهای گردشگری استان و منطقه را نیز فراهم کرد.

به گفته نقی زاده تولید و تکثیر مقالات تخصصی گردشگری جشنواره در قالب سی دی و آشنایی شرکت کنندگان با شیوه های تامین منابع مالی با محوریت گردشگری از دیگر دستاوردهای این همایش بود.

وی با یادآوری اجرای چهار پانل تخصصی در این همایش ادامه داد: شیوه های تامین منابع مالی، مزیتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، الگوهای رفتاری فعالین صنعت گردشگری و برنامه ریزی و تدبیر در تحریم به عنوان فرصتی طلایی برای توسعه پایدار از جمله پانلهای تخصصی سرمایه گذاری گردشگری بود.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: فرصت برگزاری جشنواره، همایش و نمایشگاه در حوزه صنایع دستی می تواند زمینه معرفی توانمندی های گردشگری استان را برای مشارکت بخش خصوصی افزایش دهد.

وی خواستار تقویت همکاری دستگاههای اجرایی برای انجام نظارت و تبلیغات مشترک در معرفی جاذبه های گردشگری استان در آستانه مسافرتهای تابستانی شد و افزود: ضروری است برنامه ریزی در این حوزه با نهایت دقت و با بهره گیری از تجربیات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی انجام شود.

توجه به شرایط جوی در برگزاری جشنواره ها

در این جلسه همچنین استاندار اردبیل نیز با بیان اینکه همایش توسعه سرمایه گذاری گردشگری مشگین شهر از جمله برنامه های ارزنده معرفی جاذبه های گردشگری بود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره و همایش می تواند با بررسی نقاط قوت و ضعف راهکارهای توسعه گردشگری را فراهم کند.

اکبر نیکزاد تاکید کرد: با این وجود کسب حداکثر نتیجه از برپایی یک جشنواره نیازمند توجه به تمامی مولفه های برگزاری است.

وی با یادآوری شرایط نامساعد جوی و بارش باران در روز اختتامیه همایش مشگین شهر، اضافه کرد: ضروری است از ریسک برگزاری برنامه هایی از این دست در شرایط نامساعد جوی پرهیز شود.

استاندار اردبیل معتقد است استان اردبیل دو پتانسیل برجسته گردشگری و کشاورزی دارد که نیازمند برنامه ریزی است.

افزایش پنج برابری گردشگر در هشت سال

وی اضافه کرد: در پی اقدامات انجام شده، تعداد گردشگران استان از دو میلیون نفر در سال 84 به 10 میلیون نفر در سال جاری رسیده است.

نیکزاد تاکید کرد: با این وجود استان اردبیل قابلیت افزایش تعداد گردشگران تا 40 میلیون نفر را نیز دارا است.

وی خواستار توجه ویژه دستگاههای اجرایی در تدارک مسافرتهای تابستانی شد و افزود: ضروری است قابلیتهای ممتاز گردشگری استان بیش از گذشته معرفی شود.