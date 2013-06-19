مسئولین زیر پرچم ولایت فقیه پاسخگوی مطالبات مردمی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی شریعتی تبار ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی تربت حیدریه در سال جدید که با گذشت 3 ماه از سال، در محل حسینیه آیت الله خامنه ای واقع در بیت امام جمعه برگزار شد گفت: امسال دشمن به دنبال برآیند نتایج تحریم های ظالمانه خود بود و انتظار داشت حضور مردم در صحنه انتخابات کمرنگ باشد اما مردم با بصیرت و بینایی و زمان سنجی با پیروی از منویات رهبری حماسه دیگری را خلق کردند.

امام جمعه به جشن های نیمه شعبان و استقبال از ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی باید پررنگ تر به استقبال مناسبت ها و اعیاد و جشن های اسلامی برود و مانور بیشتری بدهد.

وی افزود: واقعاً ما برای روز جوان چه کردیم؟ آیا باید به راحتی از کنار این روز مهم بگذریم یا دستگاه های تبلیغاتی، فرهنگی و بویژه اداره ورزش و جوانان باید تلاش کنند به همایشی در شأن این روز توام با نشاط و شادابی برگذار کنند و از جوانان نقش آفرین و نمونه تقدیر به عمل آورند.

پیشنهاد برپایی همایش بزرگ منتظران ظهور

رئیس شورای فرهنگ عمومی به دهه مهدویت اشاره کرد و گفت: پیشنهاد می شود همایش بزرگ منتظران ظهور با اجتماع با شکوه مردم در شهرستان برگزار شود.

وی در ادامه خواستار آسیب شناسی در جشن ها و عزاداری ها شد و گفت باید جشن ها و عزاداری ها مدیریت شود تا بدون نقص برگزار شود.

در ادامه سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری از تأخیر 3 ماه و نیمه در برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی انتقاد کرد و گفت: جایز نیست جلسه شورای فرهنگ عمومی با این همه تأخیر برگزار شود .

لزوم سیاست گذاری شورا برای هیئت های مذهبی

علی لاری همچنین خواستار سیاست گذاری کلی توسط شورای فرهنگ عمومی برای هیئت های مذهبی شد و گفت: با سیاست گذاری، کار را به خود هیئت امنا، کانون فرهنگی و پایگاه مقاومت بسیج مساجد واگذار کنیم تا جشن ها و عزاداری ها قانون مند و با حضور خود جوش مردم به صورت با شکوه برگزار شود.

در ادامه جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی خواستار حضور مستمر رؤسای ادارات و جلوگیری از حضور نمایندگان در جلسات شد و گفت: باید مسئولین ادارات با حضور در جلسات شورای فرهنگ عمومی، پاسخگوی مطالبات شورای فرهنگ عمومی باشند.

انتقاد از ورود آلات و ادوات موسیقی به حسینیه ها در اعیاد

حجت الاسلام فاطمیان از ورود آلات و ادوات موسیقی به مساجد و حسینیه ها در اعیاد انتقاد کرد و گفت: باید سازکاری فراهم شود تا احترام مسجد حفظ شود و اجازه ندهند در داخل اماکن مذهبی این گونه بی توجهی ها صورت گیرد بلکه باید مکان هایی برای جشن ها و اعیاد احداث شود.

رئیس دادگستری تربت حیدریه خواستار آسیب شناسی در معضلات و مشکلات شهرستان شد و گفت: باید از کلی گویی در شورای فرهنگ عمومی پرهیز شود و در هر جلسه به یک مشکل و معضل با رعایت اولویت پرداخته شود و مصوباتی برای رفع این بحران ها ارائه شود.

محمد ابراهیم زاده اظهار کرد: متأسفانه طلاق یکی از آسیب های جدی در جامعه است که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

ازدواج دختران در سن پایین آفت است

وی گفت: از ابتدای سال جاری 147مورد طلاق داشته ایم که تنها در خرداد ماه 87 مورد آن به مشاوران واگذار شده، تا به صلح و سازش ختم شود ولی متأسفانه از همین تعداد که مشاوره هم انجام شده است متأسفانه 44 مورد منجربه طلاق و تنها 9 مورد منجر به سازش شده است و بقیه درنوبت مشاوره قرار دارند .

ابراهیم زاده ازدواج در سن پایین دختران را یک آفت دانست و گفت: این قبیل ازدواج ها منجربه طلاق می شود و متاسفانه خانواده ها کمتر توجه دارند.

رئیس دادگستری افزود: در تربت حیدریه امکانات برای جوانان بسیار کم و در حد ناچیز است و تنها سینمای شهر تخریب شده، مجتمع فرهنگی با گذشت چند سال هنوز به اتمام نرسیده است و ناچار برنامه های اعیاد به مساجد کشیده می شود که این معضلات نیازمند آسیب شناسی و کاری جدی است.