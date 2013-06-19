  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۷

میرمرادزهی اعلام کرد/

اعتبارات رودخانه های مرزی سیستان و بلوچستان خشک شده است

اعتبارات رودخانه های مرزی سیستان و بلوچستان خشک شده است

زاهدان-خبرگزاری مهر: نماینده مردم سراوان ،سیب سوران و زابلی در مجلس گفت: با وجود خشکسالی های مستمر در استان اما در طی سال های گذشته اعتباری برای رودخانه های مرزی و خشکسالی حاکم در منطقه در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر هدایت الله میرمرادزهی در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در خصوص خشکسالی گفت: ۱۵ سال استان سیستان و بلوچستان شاهد خشکسالی است اما متأسفانه امکانات و اعتبارات لازم در اختیار مردم قرار نگرفته است.

وی افزود: با وجود اینکه در سال جاری یک هزار و 100میلیارد تومان اعتبار برای رودخانه های مرزی در نظر گرفته شده اما در این راستا نیز هیچ اقدام و یا حرکتی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: اگر اعتبارات را بر اساس محرومیت تقسیم می کنید چرا همه پروژه های این استان نیمه تمام مانده است؟

وی با بیان اینکه از مرزهای استان سیستان و بلوچستان استفاده نمی شود گفت: بازارچه های مرزی به صورت رسمی شروع به کارنمی کنند بنابراین درخواست من این است که وزیر کشور درباره بازارچه های مرزی دستور دهند که این اتفاق رخ دهد تا مردم از این طرف به کسب درآمد بپردازند.

کد مطلب 2080359

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها