اعتبارات رودخانه های مرزی سیستان و بلوچستان خشک شده است

به گزارش خبرگزاری مهر هدایت الله میرمرادزهی در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در خصوص خشکسالی گفت: ۱۵ سال استان سیستان و بلوچستان شاهد خشکسالی است اما متأسفانه امکانات و اعتبارات لازم در اختیار مردم قرار نگرفته است.

وی افزود: با وجود اینکه در سال جاری یک هزار و 100میلیارد تومان اعتبار برای رودخانه های مرزی در نظر گرفته شده اما در این راستا نیز هیچ اقدام و یا حرکتی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: اگر اعتبارات را بر اساس محرومیت تقسیم می کنید چرا همه پروژه های این استان نیمه تمام مانده است؟

وی با بیان اینکه از مرزهای استان سیستان و بلوچستان استفاده نمی شود گفت: بازارچه های مرزی به صورت رسمی شروع به کارنمی کنند بنابراین درخواست من این است که وزیر کشور درباره بازارچه های مرزی دستور دهند که این اتفاق رخ دهد تا مردم از این طرف به کسب درآمد بپردازند.