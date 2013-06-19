اولویت استفاده از تولیدات داخلی در لرستان/ ظرفیت واحدهای تولیدی استان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که بر حمایت از تولیدات، محصولات و خدمات داخل استان تأکید میکند، کار شناسایی واحدهای مختلف و تعیین ظرفیت آنها به پایان رسیده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسهای که این شورا برگزار کرد مقرر شد برای حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی استان، دستگاههای دولتی نسبت به استفاده از تولیدات و خدمات دروناستانی ملزم شوند و این تولیدات در اولویت قرار بگیرند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد افزود: بر همین اساس ملاک کیفیت در مورد این تولیدات، پروانهی استاندارد تعریف شد تا هم حمایتی از واحدهای دارای نشان استاندارد صورت گیرد و هم واحدهایی که فاقد این پروانه هستند نسبت به اخذ آن تشویق و ترغیب شوند.
سلاحورزی با تأکید بر اینکه اولین ضرورت اجرای این مصوبه داشتن اطلاعات کافی در مورد تولیدات و خدمات درون استان و سطح کیفی محصولات و خدمات ارائهشده بود، گفت: در این راستا کمیتههای چهارگانهای تشکیل شد تا در قالب آنها اصناف مختلف و تولیدات و محصولاتشان دستهبندی شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد ادامه داد: در قالب این کمیتهها واحدهای استاندارد شناسایی و ظرفیت آنها مشخص شد تا بر اساس آن در راستای اجرای مصوبهی مورد نظر گامهای کارشناسیشدهای برداشته شود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به فرجام نیک این مصوبه تصریح کرد: در این زمینه نقش اتاق یک نقش واسطهای است و امیدواریم با تعامل سازندهای که میان دستگاههای اجرایی از یک سو و تولیدکنندگان و صاحبان خدمات از سوی دیگر شکل خواهد گرفت، بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
نظر شما