منتظران حضرت قائم (ع) در سیستان و بلوچستان نقاشی به طول یک کیلومتر می کشند/ طولانی ترین نقاشی خیابانی در زاهدان

محمد جهانتیغی در گفتگو با مهر اظهار داشت: همزمان با برگزاری اعیاد شعبانیه در سراسر کشور تمامی منتظران و عاشقان حضرت مهدی (ع) در پارچه ای به طول یک هزار و 179 متر به اندازه تعداد سال های عمر صاحب الزمان(عج) در زاهدان ارادت خود را به آن حضرت با هنر نقاشی به نمایش خواهند گذاشت.

وی در تشریح برنامه های این جشن معنوی همچنین از پخت کیک 100 کیلویی، مولودی خوانی، برگزاری مسابقات شاد و اهدای جوایز و همچنین برگزاری آیین رقص شمشیر همزمان با این روز به عنوان دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این مناسبت یاد کرد.

وی افزود: این مراسم با مشارکت بیش از 50 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در استان و مشارکت آحاد اقشار مردم در شهر زاهدان برگزار خواهد شد.

وی ضمن تبریک میلاد با سعادت مصلح کل و منجی عالم بشریت به محضر مقام معظم رهبری و همه شیعیان جهان گفت: همه ی ادیان الهی معتقد به منجی آخرالزمان هستند و یقین به اینکه این دنیا بی حساب رها نمی شود ،

وی ادامه داد: همانگونه که قرآن وعده داده است مستضعفان وارثان روی زمین خواهند بود و قطعا وعده ی قرآن محقق خواهد شد .

جهانتیغی با بیان اینکه عدالت عنصر گمشده ای است که همگان به دنبال آن هستند افزود: یکى از ویژگى‏هاى حکومت امام زمان(ع) عدالت است و این گمشده در حکومت امام زمان به معنی واقعی تحقق پیدا مى‏کند.