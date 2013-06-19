اطمینان رئیس قوه قضائیه به رئيس جمهور منتخب برای تعامل كامل با دستگاه اجرايي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت‌الله آملي لاريجاني حماسه بزرگ سياسي ملت ايران و انتخابات رياست جمهوري را موجب قطع شدن زبان معاندان و دشمنان و رسانه‌هاي حامي استكبار اعلام كرد و گفت: به ملت بزرگ ايران مرحبا مي‌گوييم كه به بهترين شكل ممكن حماسه عظيم سياسي را خلق كردند و موجب قطع شدن زبان معاندان و دشمنان شدند. به مقام معظم رهبري دامت بركاته هم تبريك مي‌گوييم كه با رهبري‌هاي داهيانة خويش، در خلق اين حماسه بزرگ سياسي، نقش بي‌بديلي داشتند.



لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با تبريك مجدد به حجت الاسلام والمسلمين دكتر روحاني به عنوان منتخب ملت ايران گفت: همانگونه كه مقام معظم رهبري از چند ماه قبل از انتخابات با اطمينان از حضور هميشگي ملت در صحنه انتخابات به لزوم خلق حماسه سياسي تأكيد داشتند، اين حماسه عظيم به بهترين شكل از سوي مردم بزرگ ايران شكل گرفت و اقتدار ايران اسلامي را در دنيا بالاتر برد.

رئيس قوه قضاييه با يادآوري هجمه تبليغاتي و رسانه‌اي دشمنان انقلاب اسلامي، به سخنان وزير امور خارجه آمريكا دو هفته پيش از برگزاري انتخابات ايران اشاره كرد و افزود: وزير امور خارجه آمريكا دو هفته پيش از انتخابات در سخناني مدعي شده بود كه انتخابات در ايران آزاد نيست و قواعد دموكراسي در ايران رعايت نمي‌شود اما حماسه بزرگ سياسي ايران و مشاركت همه جانبه مردم موجب حيرت آمريكا و تمام كشورهايي شد كه چنين فكري داشتند و به واسطه رسانه‌هاي زنجيره‌اي و استكباري خود، اين فكر را به ملتهاي جهان تحميل مي‌كردند.

آملي لاريجاني حضور حماسي مردم در انتخابات را موجب شكست و نقش بر آب شدن تصورات باطل دشمنان ايران دانست و تأكيد كرد: مقامات و رسانه‌هاي آمريكايي و ديگر كشورهاي مدعي دموكراسي مجبور به اعتراف نسبت به استحكام پايه‌هاي مردمسالاري ديني در ايران شدند و حال به خوبي مي‌توان دموكراسي جاري در ايران را با بسياري از كشورهاي منطقه و جهان مقايسه كرد كه در آن مردم حق هيچگونه رأي و مشاركت در سرنوشت خود ندارند؛ اما استعمارگران ظالم و مدعي دموكراسي با معيارهاي كاملاً دوگانه پشتيبان چنين كشورهايي هستند.

رئيس دستگاه قضا «اعتدال، عقلانيت و اخلاق» را شعارهايي كاملاً معقول و منطقي از سوي منتخب ملت توصيف و اظهار كرد: هم اكنون ظرفيتهاي عظيمي به همراه شور و نشاط عمومي در كشور ايجاد شده كه اميدواريم با وفاداري منتخب ملت به شعارهاي مطرح شده، جمهوري اسلامي ايران را به سوي اهداف خود پيش ببرد.

لاريجاني افزود: پس از خلق اين حماسه بزرگ بايد همه رقابتها به دوستي و رفاقت تبديل شود چرا كه اكنون زمان كار و تلاش است و به رئيس جمهور منتخب ملت اطمينان مي‌دهيم كه قوه قضاييه در عين تأكيد بر استقلال كاري خود آماده تعامل كامل با دستگاه اجرايي كشور است.

رئيس دستگاه قضا در ادامه به فرا رسيدن هفته قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: هفته قوه قضاييه فرصت بسيار مناسبي براي رساندن پيام دستگاه قضايي و شناساندن بهتر خدمات آن به مردم است و اميدواريم با حضور مسئولان قضايي در مجامع عمومي و رسانه ملي، مردم بيش از پيش با خدمات و زحمات اين دستگاه پرتلاش آشنا شوند.