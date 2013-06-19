مدیرعامل بورس کالا برای مدت 2 سال ابقاء شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بورس کالای ایران و انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره این شرکت، جلسه هیئت مدیره بورس کالای ایران در روز دوشنبه مورخ 27 خردادماه تشکیل و سمت اعضای حقیقی هیئت مدیره این بورس تعیین شد.

ایرج پورحسین اکبریه به نمایندگی از سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی شریفی به نمایندگی از فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران تعیین شدند.

همچنین بهمن تجلی زاده به نمایندگی از فولاد خوزستان، فتحعلی خوشبین به نمایندگی از گروه مالی ملت، وحید رجبیان به نمایندگی از کارگزاری بانک کشاورزی، محمد رضا سروش به نمایندگی از گروه بهمن و منصور یزدی زاده به نمایندگی از ذوب آهن اصفهان به عنوان اعضای هیئت مدیره بورس کالای ایران تعیین شدند. در ضمن حسین پناهیان در سمت مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به مدت 2 سال دیگر ابقا شد.