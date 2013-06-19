تشدید برخورد پلیس راه در طرح تابستانی با متخلفان/ تخلفات حادثه ساز در اولویت است

خسرو کوثری در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تابستانی پلیس راه استان کرمانشاه خبرداد.

وی افزود: فاز اول این طرح از ابتدا تا 18 تیرماه اجرا می شود.

وی ادامه داد: پس از آن شاهد اجرای فاز دوم طرح از 17 مرداد تا پایان شهریور ماه خواهیم بود.

کوثری گفت: پلیس راه استان کرمانشاه همزمان با اجرای طرح تابستانی با شدت بیشتری تخلفات را رصد کرده و با آنها برخورد می کند.

وی خاطرنشان کرد: اولویت برخوردها با تخلفات حادثه ساز است.

فرمانده پلیس راه استان استان کرمانشاه گفت: تقویت تیم های گشتی و بلوک بندی محدوده فعالیت تیم ها، تشدید عملیات کنترلی به ویژه در روزهای تعطیل و پایانی هفته از دیگر فعالیت های پلیس راه در طی اجرای طرح خواهد بود.

وی افزود:تاکید در اجرای طرح و دستورالعمل های صادره از ضروریات پلیس راه در طی اجرای طرح بوده که از جمله این دستورالعمل ها می توان به تشدید برخورد با تخلفات حادثه ساز اشاره کرد.

کوثری ادامه داد: پلیس در حین اجرای طرح مذکور از دوربین های سنجش سرعت استفاده بهینه را برده و سرعت غیر مجاز خودروها را کنترل خواهد کرد.

وی کنترل ویژه تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی و پایانه ها مانند اتوبوس، مینی بوس و سواری های کرایه و همچنین کنترل ویژه تخلفات کامیون ها مانند کنترل ساعات خواب و ساعات حرکت آنها را از جمله تاکیدات مورد نظر پلیس راه دراجرای طرح مذکور دانست.

کوثری گفت: سرعت و سبقت غیر مجاز، تجاوز به چپ، نبستن کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتور سواران از جمله تخلفات حادثه ساز بوده که به شدت با آنها برخورد می شود.

وی اعمال جریمه، نمره منفی و توقف خودرو برای راننده خاطی را ازدیگر موارد برخورد با تخلفات حادثه ساز برشمرد.

کوثری گفت: در زمان بروز تخلفات حادثه ساز از سوی وسایل نقلیه عمومی علاوه بر موارد ذکر شده مدارک رانندگان توقیف و بایگانی شده و این رانندگان را عملا از کار برکنار می کنیم.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه اداه داد: پلیس با تمام امکاناتش به میدان آمده تا مردم بتوانند بتوانند سفر بی خطر و آرامی را در سطح استان کرمانشاه تجربه کنند.

کوثری فر در پایان خواستار رعایت قوانین از سوی رانندگان شد و گفت: مردم در اجرای این طرح نهایت همکاری را با پلیس داشته و پلیس را در اجرای هر چه بهتر طرح یاری دهند.

