دریافت مجوز ایجاد سه مرکز علمی کاربردی در لرستان در دست پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمد زاده ظهر چهارشنبه در این رابطه به خبرنگاران گفت: زمین ساختمان اداری، آموزشی و کارگاهی دانشگاه علمی کاربردی لرستان به مساحت شش هزار متر مربع در اختیار پیمانکار آن قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با اختصاص 2.5 میلیارد تومان اعتبار به زودی عملیات احداث این ساختمان با حضور مسئولان کشوری و استانی در خرم آباد آغاز می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به دیگر برنامه های این دانشگاه اشاره کرد و از پیگیری برای دریافت مجوز ایجاد سه مرکز علمی کاربردی نیروی انتظامی، پست و شرکت آجر ماسه آهکی پلدختر خبر داد.

محمد زاده افزود: راه اندازی این مراکز در حال سیر مراحل اداری است و با راه اندازی آنها تعداد مراکز تحت نظارت این دانشگاه از 28 مرکز به 31 مرکز افزایش می یابد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: هر یک از این مراکز فعالیت خود را با دو رشته مرتبط با حوزه تخصصی نهادهای پیشنهاد دهنده شروع خواهند کرد و در صورت رضایت از عملکرد آنها تعداد رشته ها افزایش خواهد یافت.