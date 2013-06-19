200میلیارد ریال اعتبار به پروژه تالار مرکزی یاسوج اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر چهار شنبه در جمع هنرمندان افزود: این پروژه در مرحله شناژبندی به صورت راکد باقی مانده بود که با تلاش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم این اعتبار به این پروژه اختصاص یافت.

وی بیان داشت: این پروژه از لحاظ زیربنای 27 هزار مترمربع، بزرگترین تالار مرکزی کشور محسوب می شود.

کمالوندی با بیان اینکه این پروژه شامل سه سالن مجزا، مرکزی و دو سالن جانبی است، اظهار داشت: تالار مرکزی یاسوج از نظر ظرفیتی با 50 صندلی اختلاف با استان گیلان، دومین تالار مرکزی کشور با ظرفیت بیش از یکهزار و 100 نفر در سه سالن مجزا است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: پیشرفت فیزیکی در کل مجموعه این پروژه 45درصد است که در سه دوره زمانی تعریف شده و طبق برنامه پبش می رود.

کمالوندی پیشرفت فیزیکی این پروژه در بخش اول را بیش از 63درصد عنوان کرد و گفت: این بخش قرار بود طبق برنامه در خردادماه امسال به بهره برداری برسد که به دلایل مختلف فنی، پیمانکار نتوانست به تعهدات خود عمل کند و این امر میسر نشد.

وی اظهار داشت: این تالار از لحاظ فنی به پیشرفته ترین تجهیزات موجود و روز دنیا مجهز خواهد شد و سالن مرکزی این تالار سه سن مجزای جکی و جرثقیلی دارد که در نوع خود کم نظیر است.

کمالوندی افزود: بهره برداری از این تالار ظرفیت بزرگی برای استان های جنوب و جنوب غربی کشور ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: استانهای خوزستان، فارس، اصفهان، بوشهر و دیگر استان های همجوار از این ظرفیت برخوردار نیستند و می توانند از این موقعیت استفاده کنند.