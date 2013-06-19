تدوین برنامه ساماندهی امور جوانان مبتنی بر اهداف برنامه پنجم توسعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین فروزان مهر ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان با اشاره به ماده ی 41 قانون برنامه ی پنجم توسعه و تاکید بر تدوین برنامه ساماندهی امور جوانان بر اساس منشور تربیتی جوان و کنترل و پایش شاخص ها گفت: بایستی برنامه جامع ساماندهی امور جوانان در استان با نگاهی راهبردی و استفاده از ظرفیت اسناد بالادستی تدوین شود.

وی با باین اینکه 35 درصد از حدود شش میلیون جمعیت استان را جوانان بین 15 تا 29 سال تشکیل می دهند افزود: پرداختن به امور جوانان به عنوان مقوله ای فرابخشی مستلزم تعامل و تقسیم کار بین دستگاه های عضو ستاد است و عضویت 20 دستگاه اجرایی در این ستاد در همین راستا صورت گرفته است.

وی با تاتکید بر اینکه باید از جوانان در مسایل مختلف به عنوان موتور محرکه درتصمیم گیری و تصمیم سازی ها استفاده شود افزود: نگاه به حوزه آسیب های جوانان بایستی از معلول نگری به علت نگری تغییر یابد.

فروزان مهر اظهار کرد: متاسفانه این برنامه های حوزه جوانان در گذشته به صورت عرضه محوری طراحی و نامتناسب با شرایط جوان بوده است.

وی با اشاره به گسترش شبکه های ارتباطی و مجازی در جامعه اظهارکرد: دسترسی آسان به شبکه های مجازی و عدم آمادگی جوانان برای پذیرش منطقی این اطلاعات، تعامل با فرهنگ ملل مختلف را به معضلی برای خانواده ها تبدیل کرده که اگر این فضا با ساز و کارهای مناسب و جدیدی مدیریت نشود، شاهد بروز ناهنجاری هایی در حوزه فرهنگ خواهیم بود.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای برنامه خانواده پایدار و تدوین طرح جامع اوقات فراغت ادر این ستان توفیق خوبی داشته است افزود: برنامه های یادشده تنها قسمتی از طرح جامع ساماندهی امور جوانان است و باید در راستای اجرایی شدن سایر بخش های این سند برنامه ریزی و تلاش کرد.

وی خواستار تشکیل کمیته های تخصصی تدوین برنامه و هماهنگی امور اجرایی به منظور پیگیری روند اجرایی مصوبات این ستاد شد و از فرمانداران خواست تا نسبت به تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان ها اقدام و مصوبات آن را به دبیرخانه استان ارسال کنند.

فروزان مهر با تاکید بر پرهیز از هرگونه موازی کاری در تعریف و اجرای برنامه ها، از دستگاه های اجرایی خواست تا این ستاد را در اجرای مصوبات یاری نکنند.

رییس ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان رضوی با اشاره به لزوم برنامه ریزی در جهت افزایش میزان نرخ مشارکت اقتصادی جوانان بیان کرد: این موضوع باعث ایجاد چالش هایی شده است که تدوین طرحی جامع و حرکت در مسیر برنامه های مدون آن، از استمرار چالش های ایجاد شده در این حوزه جلوگیری می کند.

فروزان مهر توجه به موضوعاتی چون کارآفرینی، عدم تناسب بین نیاز بازار و رشته ی تحصیلی جوان، تاخیر استقلال جوانان در حوزه اقتصاد و فرهنگ و همچنین افزایش میانگین سن ازدواج را از جمله چالش های فراروی جوانان برشمرد.

استاندار خراسان رضوی در پایان بر برگزاری هرچه باشکوه تر و پرمحتواتر برنامه های هفته جوان به ویژه جشنواره ی حضرت علی اکبر(ع) تاکید کرد.

در ادامه این جلسه سیدعلی اکبر هاشمی جواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز ضمن تبریک صعود تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران به جام جهانی، گفت: با این پیروزی کارکرد ورزش در ایجاد شور و نشاط اجتماعی یک بار دیگر به اثبات رسید.

وی ضمن تشریح ساختار تشکیلاتی این ستاد افزود: از جمله دستاوردهای فعالیت های مستمر ستاد یاد شده در استان علاوه بر اجرای طرح های مبنایی، می توان به برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت و نشاط اجتماعی، برگزاری سه دوره جشنواره ی زوج خوشبخت و حضرت علی اکبر(ع) اشاره کرد.

گفتنی ست اجرای بیش از 30 برنامه با محوریت جوانان، در آستانه هفته جوان و میلاد حضرت علی اکبر(ع) از جمله مصوبات جلسه امروز بود.