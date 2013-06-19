به گزارش خبرنگار مهر،‌ این روزها با انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی به عنوان یازدهمین رییس جمهور ایران، گمانه‌زنی درباره کابینه دولت یازدهم قوت گرفته است. در عرصه فرهنگ نیز گزینه‌هایی وجود دارد که بیشتر از همه حجت الاسلام زم و احمد مسجد جامعی مورد توجه رسانه‌ها بوده‌اند اما سه گزینه اصلی دیگر نیز وجود دارند که امروز روحانی در حال رایزنی با این پنج نفر است.

حجت‌الاسلام علی عسگری نماینده مردم مشهد مقدس در دور هفتم مجلس شورای اسلامی یکی از این گزینه‌ها است. وی زماني به عنوان نماينده مجلس در عرصه سياست مشغول فعاليت بوده و هم اكنون مشاور پارلماني رييس مركز مطالعات و استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام است. او همچنین زماني نايب رييس كميسيون اصل 90 در مجلس هفتم بود.

عسگری در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اعلام کرده بود خاتمی شانسی برای رییس جمهور شدن ندارد و در اظهار نظر دیگری نیز درباره کاندیداتوری رفسنجانی توضیح داده بود: به دلیل تداوم فشارها و درخواست‌ها از آیت الله هاشمی رفسنجانی ممکن است ایشان در دقیقه 90 تصمیم به ثبت‌نام بگیرد.

گزینه دیگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حجت‌‌الاسلام علی گرامیان است که مشاور و مسئول فرهنگی اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول تبلیغات اسلامی این وزارتخانه بوده است.

وی همچنین نماینده ویژه حجت الاسلام حسن روحانی، در زمان کاندیداتوری بود که از طرف او با علما و دفاتر مراجع عظام حوزه علمیه خراسان دیدار کرد.

حجت الاسلام محمد زم از گزینه‌های تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در این سال‌ها بیشتر به تهیه‌کنندگی مشغول بوده است. وی ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را در کارنامه دارد و زمانی رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بوده است. ریاست دانشکده سوره اصفهان و ریاست موسسه ویدئو رسانه از دیگر سوابق اجرایی او است. او گرچه مدیر موفقی در عرصه فرهنگ بوده است ولی امکان انتخابش چندان قوی نیست.

احمد مسجد جامعی نیز دیگر گزینه‌ای است که این روزها بار دیگر به شورای شهر راه پیدا کرده و معلوم نیست با این وجود به وزارتخانه راه پیدا می‌کند یا خیر. وی پیش از این هم وزیر ارشاد در دولت اصلاحات بوده و از چهره‌هایی است که بین اکثر هنرمندان مقبولیت دارد.

وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی پس از استعفای سید عطاءالله مهاجرانی بوده است. مسجد جامعی در دوره سوم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حمایت ائتلاف اصلاح طلبان به شورای اسلامی شهر تهران راه یافت.

حجت الاسلام و المسلمین محمد مقدم نیز دیگر گزینه‌ای است که امکان دارد بر صندلی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد بنشیند. او رییس اسبق مرکز اسلامی هامبورگ بوده و اکنون معاون امور بین الملل موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) است.